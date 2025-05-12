Продажі авто з Китаю в Україні різко зросли: найпопулярніші моделі (фото)
Українці активніше купують автомобілі з Китаю. Найбільшим попитом користуються електрокари BYD та Volkswagen.
Статистику продажів авто з КНР опублікувала асоціація "Укравтопром".
За квітень в Україні придбали 1256 авто з Китаю, що одразу на 36% більше, аніж у березні. Порівняно з квітнем минулого року відзначається зростання на 8%.
Попит на нові китайські авто в Україні виріс на 22% (до 1033 од.), а от на вживані машини знизився на 30% (до 223 авто). Як і раніше, переважна більшість авто з КНР в Україні (82%) – електромобілі.
Електричні моделі китайського виробництва переважають як у новому, так і у вживаному сегменті. Найпопулярніше авто з Китаю в Україні – електрокросовер BYD Song Plus.Важливо
Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за квітень 2025 року:
- BYD Song Plus — 179 проданих авто.
- Volkswagen ID.Unyx — 153 од.
- Audi Q4 e-tron — 75 од.
- Zeekr 001 — 63 од.
- Zeekr 7X — 43 од.
Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:
- Zeekr 001 — 39 зареєстрованих авто.
- MG ZS — 19 од.
- Zeekr 7X — 17 од.
- Polestar 2 — 11 од.
- Buick Envision — 10 од.
Між іншим, продажі електромобілів в Україні теж суттєво зросли у квітні.
Також Фокус писав, що в Україні зростає попит на авто з пробігом.