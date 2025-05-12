Продажі авто з Китаю в Україні різко зросли: найпопулярніші моделі (фото)

Українці активніше купують автомобілі з Китаю. Найбільшим попитом користуються електрокари BYD та Volkswagen.

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За квітень в Україні придбали 1256 авто з Китаю, що одразу на 36% більше, аніж у березні. Порівняно з квітнем минулого року відзначається зростання на 8%.

Попит на новий Volkswagen ID.Unyx зростає Фото: Topcars UA

Попит на нові китайські авто в Україні виріс на 22% (до 1033 од.), а от на вживані машини знизився на 30% (до 223 авто). Як і раніше, переважна більшість авто з КНР в Україні (82%) – електромобілі.

Електричні моделі китайського виробництва переважають як у новому, так і у вживаному сегменті. Найпопулярніше авто з Китаю в Україні – електрокросовер BYD Song Plus.

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Топ 5 популярних нових авто з Китаю в Україні за квітень 2025 року:

BYD Song Plus — 179 проданих авто. Volkswagen ID.Unyx — 153 од. Audi Q4 e-tron — 75 од. Zeekr 001 — 63 од. Zeekr 7X — 43 од.

Zeekr 001 лідирує у вживаному сегменті Фото: Topcars UA

Найпопулярніші вживані авто з Китаю в Україні:

Zeekr 001 — 39 зареєстрованих авто. MG ZS — 19 од. Zeekr 7X — 17 од. Polestar 2 — 11 од. Buick Envision — 10 од.

Між іншим, продажі електромобілів в Україні теж суттєво зросли у квітні.

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