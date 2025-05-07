В Україні зростає попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)
Українці стали купувати більше авто з пробігом. За квітень першу реєстрацію в Україні пройшли 20,7 тис. вживаних машин.
Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".
Порівняно із квітнем 2024 року відзначається ріст на 5%. Ринок вживаних автомобілів поступово відновлюється після падіння на початку нинішнього року.
Середній вік уперше поставлених на облік авто з пробігом — 9,5 року. Майже половина з них (46%) є бензиновими. Частка електромобілів становить 23%, дизельних авто — 22%, гібридів — 5%, а авто з ГБО — 4%.
Найпопулярніші вживані авто в Україні незмінні – це моделі С-класу від Volkswagen, Renault та Skoda. Лідером залишається Volkswagen Golf. Також у топ 10 – одразу три електрокари.Важливо
Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за квітень 2025 року:
- Volkswagen Golf – 1189 зареєстрованих авто.
- Renault Megane – 838.
- Skoda Octavia – 696.
- Tesla Model Y – 552.
- Nissan Leaf – 544.
- Audi Q5 – 511.
- Volkswagen Tiguan – 510.
- Volkswagen Passat – 491.
- Nissan Rogue – 488.
- Tesla Model 3 – 478.
Усього за чотири місяці 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли 71,3 тис. авто з пробігом, що на 5% менше, аніж за аналогічний період минулого року.
До речі, у квітні в Україні різко виросли і продажі нових автомобілів.
Також Фокус писав, що через мита Трампа у США дорожчають вживані авто.