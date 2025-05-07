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Авто

В Україні зростає попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)

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Фото: autocentre.ua | Продажі вживаних авто в Україні зростають

Українці стали купувати більше авто з пробігом. За квітень першу реєстрацію в Україні пройшли 20,7 тис. вживаних машин.

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Таку статистику опублікувала асоціація "Укравтопром".

VW Golf, авто з пробігом, вживані авто, найпопулярніші авто з пробігом, найпопулярніші вживані авто Fullscreen
Volkswagen Golf — найпопулярніше вживане авто в Україні
Фото: Volkswagen

Порівняно із квітнем 2024 року відзначається ріст на 5%. Ринок вживаних автомобілів поступово відновлюється після падіння на початку нинішнього року.

Середній вік уперше поставлених на облік авто з пробігом — 9,5 року. Майже половина з них (46%) є бензиновими. Частка електромобілів становить 23%, дизельних авто — 22%, гібридів — 5%, а авто з ГБО — 4%.

Renault Megane, авто з пробігом, вживані авто, найпопулярніші авто з пробігом, найпопулярніші вживані авто Fullscreen
Renault Megane також користується попитом
Фото: Renault

Найпопулярніші вживані авто в Україні незмінні – це моделі С-класу від Volkswagen, Renault та Skoda. Лідером залишається Volkswagen Golf. Також у топ 10 – одразу три електрокари.

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Не "шестисотий": названо найпопулярніше розкішне авто в Україні (фото)

Найпопулярніші авто з пробігом в Україні за квітень 2025 року:

  1. Volkswagen Golf – 1189 зареєстрованих авто.
  2. Renault Megane – 838.
  3. Skoda Octavia – 696.
  4. Tesla Model Y – 552.
  5. Nissan Leaf – 544.
  6. Audi Q5 – 511.
  7. Volkswagen Tiguan – 510.
  8. Volkswagen Passat – 491.
  9. Nissan Rogue – 488.
  10. Tesla Model 3 – 478.

Усього за чотири місяці 2025 року в Україні першу реєстрацію пройшли 71,3 тис. авто з пробігом, що на 5% менше, аніж за аналогічний період минулого року.

До речі, у квітні в Україні різко виросли і продажі нових автомобілів.

Також Фокус писав, що через мита Трампа у США дорожчають вживані авто.