У США стрімко дорожчають вживані автомобілі через мита Трампа

Ціни на вживані автомобілі в США різко зростають останнім часом. Попри це попит на авто з пробігом також збільшується.

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Про це повідомляє сайт Carscoops, посилаючись на статистику організації Carfax.

За березень ціни на вживані кросовери масового сегменту на ринку США зросли в середньому на 400 доларів, а на пікапи – на $250. Найбільше ж подорожчали сімейні мінівени – одразу на 800 доларів за місяць.

Причиною зростання цін на авто з пробігом експерти Carfax назвали "зростаючу економічну невизначеність, яка мотивує багатьох покупців автомобілів".

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Автомобілісти побоюються, що через мита Дональда Трампа авто в США подорожчають і на ринку знову виникне дефіцит машин, адже низка автовиробників уже припинили постачати продукцію до Штатів. Це безсумнівно відобразиться і на вживаному сегменті.

Відповідно, чимало американців вирішили поспішити та купити авто з пробігом, поки ціни на них ще не злетіли до небес. Дослідження показало, що зараз вживані авто в США продаються удвічі швидше, аніж торік. У Carfax спрогнозували погіршення ситуації та подальше зростання цін найближчим часом і підвищений попит тільки сприятиме цьому.

Раніше вітчизняні експерти зазначили, що вживані авто з США подорожчають і в Україні.

Також Фокус писав, що Китай різко скоротив постачання автомобілів до РФ.