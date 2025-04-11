Volvo знімає з продажу в США флагманську модель через мита Трампа (фото)

Седан Volvo S90 припинять продавати у США. Причиною відмови від флагманської моделі стали нові високі мита на імпортні авто.

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Про це повідомляє видання Automotive News.

Дональд Трамп частково відтермінував мита на 90 днів, проте Volvo S90 від цього не виграє. Річ у тім, що великий седан наразі виготовляють лише в Китаї. Це єдина модель марки, яку імпортують у США з КНР.

Volvo ES90 — наступник моделі S90 Фото: Volvo

Як відомо, мита Трампа на товари з Китаю вже сягнули 145%. Звісно, це зробило седан Volvo S90 неконкурентоспроможним на ринку США. Для довідки: зараз ціна Volvo S90 стартує з $58 300 за варіант із 2,0-літровим 299-сильним турбомотором.

Утім, варто зазначити, що нові тарифи Трампа тільки підштовхнули Volvo до швидшого припинення продажів S90 у Штатах. Модель не була масовою, адже за 2024 рік там продали лише 1364 цих седани, а за перший квартал 2025-го — 377.

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Седан Volvo S90 випускають із 2016 року і невдовзі його життєвий цикл завершиться. Отже, у будь-якому випадку модель невдовзі припинять випускати та продавати.

Уже презентували і наступника S90 – електромобіль Volvo ES90. Утім, його також вироблятимуть у Китаї, тому поява цієї моделі в США наразі під питанням. Натомість кросовери Volvo XC40, XC60 і XC90 залишаються у продажу, адже їх випускають у ЄС.

Раніше через мита Трампа Audi та Jaguar Land Rover припинили постачати свої авто в США.

Також Фокус писав, що через нові тарифи в Україні можуть подорожчати авто зі США.