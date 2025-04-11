Volvo снимает с продажи в США флагманскую модель из-за пошлин Трампа (фото)

Седан Volvo S90 прекратят продавать в США. Причиной отказа от флагманской модели стали новые высокие пошлины на импортные авто.

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Об этом сообщает издание Automotive News.

Дональд Трамп частично отсрочил пошлины на 90 дней, однако Volvo S90 от этого не выиграет. Дело в том, что большой седан пока изготавливают только в Китае. Это единственная модель марки, которую импортируют в США из КНР.

Volvo ES90 — преемник модели S90 Фото: Volvo

Как известно, пошлины Трампа на товары из Китая уже достигли 145%. Естественно, это сделало седан Volvo S90 неконкурентоспособным на рынке США. Для справки: сейчас цена Volvo S90 стартует с $58 300 за вариант с 2,0-литровым 299-сильным турбомотором.

Впрочем, стоит отметить, что новые тарифы Трампа только подтолкнули Volvo к более быстрому прекращению продаж S90 в Штатах. Модель не была массовой, ведь за 2024 год там продали всего 1364 этих седана, а за первый квартал 2025-го — 377.

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Седан Volvo S90 выпускается с 2016 года и вскоре его жизненный цикл завершится. Так что в любом случае модель вскоре прекратят выпускать и продавать.

Уже презентовали и преемника S90 — электромобиль Volvo ES90. Впрочем, его также будут производить в Китае, поэтому появление этой модели в США пока под вопросом. Зато кроссоверы Volvo XC40, XC60 и XC90 остаются в продаже, ведь их выпускают в ЕС.

Ранее из-за пошлин Трампа Audi и Jaguar Land Rover прекратили поставлять свои авто в США.

Также Фокус писал, что из-за новых тарифов в Украине могут подорожать авто из США.