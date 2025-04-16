В США стремительно дорожают подержанные автомобили из-за пошлин Трампа

Цены на подержанные автомобили в США резко растут в последнее время. Несмотря на это спрос на авто с пробегом также увеличивается.

Related video

Об этом сообщает сайт Carscoops, ссылаясь на статистику организации Carfax.

За март цены на подержанные кроссоверы массового сегмента на рынке США выросли в среднем на 400 долларов, а на пикапы — на $250. Больше всего же подорожали семейные минивэны — сразу на 800 долларов за месяц.

Причиной роста цен на авто с пробегом эксперты Carfax назвали "растущую экономическую неопределенность, которая мотивирует многих покупателей автомобилей".

Важно

Volvo снимает с продажи в США флагманскую модель из-за пошлин Трампа (фото)

Автомобилисты опасаются, что из-за пошлин Дональда Трампа авто в США подорожают и на рынке снова возникнет дефицит машин, ведь ряд автопроизводителей уже прекратили поставлять продукцию в Штаты. Это несомненно отразится и на подержанном сегменте.

Соответственно, многие американцы решили поспешить и купить авто с пробегом, пока цены на них еще не взлетели до небес. Исследование показало, что сейчас подержанные авто в США продаются вдвое быстрее, чем в прошлом году. В Carfax спрогнозировали ухудшение ситуации и дальнейший рост цен в ближайшее время и повышенный спрос будет только способствовать этому.

Ранее отечественные эксперты отметили, что подержанные авто из США подорожают и в Украине.

Также Фокус писал, что Китай резко сократил поставки автомобилей в РФ.