Не "шестисотий": названо найпопулярніше розкішне авто в Україні (фото)

У представницькому сегменті на українському авторинку сталися великі зміни. Багаторічний лідер Mercedes S-Class втратив перше місце.

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Про це повідомляє інформаційно-аналітична група Auto-Consulting.

Mercedes S-Class втрачає популярність на українському ринку

За результатами чотирьох місяців 2025 року найпопулярніший представницький седан F-класу в Україні – BMW 7 Series: продано 36 таких авто (разом з електричною версією i7). Mercedes S-Class ділить 2-3 місце з Audi A8 – у 2025 році реалізували по 17 таких авто.

BMW 7 Series користується найбільшим попитом в F-класі в 2025 році Фото: Auto-consulting

Цікаво, що BMW 7 Series лідирує за результатами 2024 року (167 авто проти 76 Mercedes S-Class) та 2023 (267 і 116 шт., відповідно). Мало того, у минулі роки S-Class поступився електрокару Mercedes EQS.

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В Auto-Consulting називають таку ситуацію кінцем епохи, адже Mercedes S-Class фактично постійно лідирував із великим відривом у сегменті розкішних представницьких авто в Україні (F-класі). Так було ще з 90-х років, коли популярним став Mercedes S600, проте в останні чотири роки ситуація почала змінюватися.

У 2023 та 2024 роках в сегменті лідирував BMW 7 Series Фото: Auto-consulting

Разом із тим, варто відзначити, що попит на всі великі седани F-класу знижується останнім часом, адже покупці все частіше обирають замість них преміальні кросовери та позашляховики.

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