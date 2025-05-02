Не "шестисотый": названо самое популярное роскошное авто в Украине (фото)

В представительском сегменте на украинском авторынке произошли большие изменения. Многолетний лидер Mercedes S-Class потерял первое место.

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Об этом сообщает информационно-аналитическая группа Auto-Consulting.

Mercedes S-Class теряет популярность на украинском рынке

По результатам четырех месяцев 2025 года самый популярный представительский седан F-класса в Украине — BMW 7 Series: продано 36 таких авто (вместе с электрической версией i7). Mercedes S-Class делит 2-3 место с Audi A8 — в 2025 году реализовали по 17 таких авто.

BMW 7 Series пользуется наибольшим спросом в F-классе в 2025 году Фото: Auto-consulting

Интересно, что BMW 7 Series лидирует по результатам 2024 года (167 авто против 76 Mercedes S-Class) и 2023 (267 и 116 шт., соответственно). Мало того, в прошлые годы S-Class уступил электрокару Mercedes EQS.

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В Auto-Consulting называют такую ситуацию концом эпохи, ведь Mercedes S-Class фактически постоянно лидировал с большим отрывом в сегменте роскошных представительских авто в Украине (F-классе). Так было еще с 90-х годов, когда популярным стал Mercedes S600, однако в последние четыре года ситуация начала меняться.

В 2023 и 2024 годах в сегменте лидировал BMW 7 Series Фото: Auto-consulting

Вместе с тем, стоит отметить, что спрос на все большие седаны F-класса снижается в последнее время, ведь покупатели все чаще выбирают вместо них премиальные кроссоверы и внедорожники.

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