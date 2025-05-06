В Україні різко виросли продажі нових авто: найпопулярніші марки та моделі (фото)
Авторинок України продемонстрував суттєве зростання у квітні. Найбільшим попитом користуються кросовери.
Статистику продажів опублікував Інститут досліджень авторинку.
За квітень українці придбали 5749 нових легкових авто, що одразу на 14,6% більше, аніж у березні. Порівняно з квітнем 2024 року зростання склало 1,2%.
Переважна більшість проданих легковиків (5570 од. або 96,9%) є імпортованими. Авто українського виробництва реалізували 179 – переважно це моделі Skoda, зібрані на підприємстві "Єврокар".
Лідерство на ринку зберігає Toyota, проте на друге місце піднявся Volkswagen. Третя позиція – в Skoda.Важливо
Топ 10 автобрендів на українському ринку в квітні 2025 року:
- Toyota – 684 проданих авто
- Volkswagen – 523 од.
- Skoda – 513 од.
- Renault – 500 од.
- Hyundai – 308 од.
- BMW – 293 од.
- BYD – 275 од.
- Audi – 273 од.
- Suzuki – 259 од.
- Nissan – 220 од.
Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster та Toyota RAV4. Третє та четверте місця ділять Hyundai Tucson та Skoda Kodiaq. У десятці лідерів – одразу дев’ять кросоверів, а єдиним винятком є Skoda Octavia.
Найпопулярніші авто в Україні за квітень 2025 року:
- Renault Duster – 404 проданих авто.
- Toyota RAV4 – 250 од.
- Hyundai Tucson – 180 од.
- Skoda Kodiaq – 180 од.
- BYD Song Plus – 170 од.
- Volkswagen Touareg – 159 од.
- Skoda Octavia – 157 од.
- Volkswagen ID.Unyx – 148 од.
- Audi Q8 – 121 од.
- Suzuki Vitara – 118 од.
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