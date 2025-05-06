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Авто

В Україні різко виросли продажі нових авто: найпопулярніші марки та моделі (фото)

продажі нових авто, авторинок України, Найпопулярніші авто в Україні
Фото: Freepik | Продажі нових авто в Україні зросли на 14,6%

Авторинок України продемонстрував суттєве зростання у квітні. Найбільшим попитом користуються кросовери.

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Статистику продажів опублікував Інститут досліджень авторинку.

За квітень українці придбали 5749 нових легкових авто, що одразу на 14,6% більше, аніж у березні. Порівняно з квітнем 2024 року зростання склало 1,2%.

Переважна більшість проданих легковиків (5570 од. або 96,9%) є імпортованими. Авто українського виробництва реалізували 179 – переважно це моделі Skoda, зібрані на підприємстві "Єврокар".

новий Renault Duster, авторинок України, Найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
Renault Duster зберіг лідерство на ринку
Фото: Renault

Лідерство на ринку зберігає Toyota, проте на друге місце піднявся Volkswagen. Третя позиція – в Skoda.

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Топ 10 автобрендів на українському ринку в квітні 2025 року:

  1. Toyota – 684 проданих авто
  2. Volkswagen – 523 од.
  3. Skoda – 513 од.
  4. Renault – 500 од.
  5. Hyundai – 308 од.
  6. BMW – 293 од.
  7. BYD – 275 од.
  8. Audi – 273 од.
  9. Suzuki – 259 од.
  10. Nissan – 220 од.
Toyota RAV4, авторинок України, Найпопулярніші авто в Україні Fullscreen
Попит на Toyota RAV4 залишається високим
Фото: Toyota

Найпопулярніші автомобілі в Україні незмінні – це Renault Duster та Toyota RAV4. Третє та четверте місця ділять Hyundai Tucson та Skoda Kodiaq. У десятці лідерів – одразу дев’ять кросоверів, а єдиним винятком є Skoda Octavia.

Найпопулярніші авто в Україні за квітень 2025 року:

  1. Renault Duster – 404 проданих авто.
  2. Toyota RAV4 – 250 од.
  3. Hyundai Tucson – 180 од.
  4. Skoda Kodiaq – 180 од.
  5. BYD Song Plus – 170 од.
  6. Volkswagen Touareg – 159 од.
  7. Skoda Octavia – 157 од.
  8. Volkswagen ID.Unyx – 148 од.
  9. Audi Q8 – 121 од.
  10. Suzuki Vitara – 118 од.

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