В Украине резко выросли продажи новых авто: самые популярные марки и модели (фото)
Авторынок Украины продемонстрировал существенный рост в апреле. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.
Статистику продаж опубликовал Институт исследований авторынка.
За апрель украинцы приобрели 5749 новых легковых авто, что сразу на 14,6% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2024 года рост составил 1,2%.
Подавляющее большинство проданных легковушек (5570 ед. или 96,9%) являются импортированными. Авто украинского производства реализовали 179 — в основном это модели Skoda, собранные на предприятии "Еврокар".
Лидерство на рынке сохраняет Toyota, однако на второе место поднялся Volkswagen. Третья позиция — у Skoda.Важно
Топ 10 автобрендов на украинском рынке в апреле 2025 года:
- Toyota — 684 проданных авто
- Volkswagen — 523 ед.
- Skoda — 513 ед.
- Renault — 500 ед.
- Hyundai — 308 ед.
- BMW — 293 ед.
- BYD — 275 ед.
- Audi — 273 ед.
- Suzuki — 259 ед.
- Nissan — 220 ед.
Самые популярные автомобили в Украине неизменны — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье и четвертое места делят Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq. В десятке лидеров — сразу девять кроссоверов, а единственным исключением является Skoda Octavia.
Самые популярные авто в Украине за апрель 2025 года:
- Renault Duster — 404 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 250 ед.
- Hyundai Tucson — 180 ед.
- Skoda Kodiaq — 180 ед.
- BYD Song Plus — 170 ед.
- Volkswagen Touareg — 159 ед.
- Skoda Octavia — 157 ед.
- Volkswagen ID.Unyx — 148 ед.
- Audi Q8 — 121 ед.
- Suzuki Vitara — 118 ед.
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных роскошных авто в Украине.
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