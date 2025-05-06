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Авто

В Украине резко выросли продажи новых авто: самые популярные марки и модели (фото)

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Фото: Freepik | Продажи новых авто в Украине выросли на 14,6%

Авторынок Украины продемонстрировал существенный рост в апреле. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

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Статистику продаж опубликовал Институт исследований авторынка.

За апрель украинцы приобрели 5749 новых легковых авто, что сразу на 14,6% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2024 года рост составил 1,2%.

Подавляющее большинство проданных легковушек (5570 ед. или 96,9%) являются импортированными. Авто украинского производства реализовали 179 — в основном это модели Skoda, собранные на предприятии "Еврокар".

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Renault Duster сохранил лидерство на рынке
Фото: Renault

Лидерство на рынке сохраняет Toyota, однако на второе место поднялся Volkswagen. Третья позиция — у Skoda.

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Топ 10 автобрендов на украинском рынке в апреле 2025 года:

  1. Toyota — 684 проданных авто
  2. Volkswagen — 523 ед.
  3. Skoda — 513 ед.
  4. Renault — 500 ед.
  5. Hyundai — 308 ед.
  6. BMW — 293 ед.
  7. BYD — 275 ед.
  8. Audi — 273 ед.
  9. Suzuki — 259 ед.
  10. Nissan — 220 ед.
Toyota RAV4, авторынок Украины, Самые популярные авто в Украине Fullscreen
Спрос на Toyota RAV4 остается высоким
Фото: Toyota

Самые популярные автомобили в Украине неизменны — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье и четвертое места делят Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq. В десятке лидеров — сразу девять кроссоверов, а единственным исключением является Skoda Octavia.

Самые популярные авто в Украине за апрель 2025 года:

  1. Renault Duster — 404 проданных авто.
  2. Toyota RAV4 — 250 ед.
  3. Hyundai Tucson — 180 ед.
  4. Skoda Kodiaq — 180 ед.
  5. BYD Song Plus — 170 ед.
  6. Volkswagen Touareg — 159 ед.
  7. Skoda Octavia — 157 ед.
  8. Volkswagen ID.Unyx — 148 ед.
  9. Audi Q8 — 121 ед.
  10. Suzuki Vitara — 118 ед.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных роскошных авто в Украине.

Также мы писали о лучших компактных кроссоверах с пробегом.