В Украине резко выросли продажи новых авто: самые популярные марки и модели (фото)

Авторынок Украины продемонстрировал существенный рост в апреле. Наибольшим спросом пользуются кроссоверы.

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Статистику продаж опубликовал Институт исследований авторынка.

За апрель украинцы приобрели 5749 новых легковых авто, что сразу на 14,6% больше, чем в марте. По сравнению с апрелем 2024 года рост составил 1,2%.

Подавляющее большинство проданных легковушек (5570 ед. или 96,9%) являются импортированными. Авто украинского производства реализовали 179 — в основном это модели Skoda, собранные на предприятии "Еврокар".

Renault Duster сохранил лидерство на рынке Фото: Renault

Лидерство на рынке сохраняет Toyota, однако на второе место поднялся Volkswagen. Третья позиция — у Skoda.

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Топ 10 автобрендов на украинском рынке в апреле 2025 года:

Toyota — 684 проданных авто Volkswagen — 523 ед. Skoda — 513 ед. Renault — 500 ед. Hyundai — 308 ед. BMW — 293 ед. BYD — 275 ед. Audi — 273 ед. Suzuki — 259 ед. Nissan — 220 ед.

Спрос на Toyota RAV4 остается высоким Фото: Toyota

Самые популярные автомобили в Украине неизменны — это Renault Duster и Toyota RAV4. Третье и четвертое места делят Hyundai Tucson и Skoda Kodiaq. В десятке лидеров — сразу девять кроссоверов, а единственным исключением является Skoda Octavia.

Самые популярные авто в Украине за апрель 2025 года:

Renault Duster — 404 проданных авто. Toyota RAV4 — 250 ед. Hyundai Tucson — 180 ед. Skoda Kodiaq — 180 ед. BYD Song Plus — 170 ед. Volkswagen Touareg — 159 ед. Skoda Octavia — 157 ед. Volkswagen ID.Unyx — 148 ед. Audi Q8 — 121 ед. Suzuki Vitara — 118 ед.

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