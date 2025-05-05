Седаны, кроссоверы и спорткары: какие авто прекратят выпускать в 2025 году (фото)
В 2025 году авторынок покинут немало известных моделей. Среди них — премиальные автомобили, кроссоверы и седаны.
Об автомобилях, которые прекратят изготавливать в 2025 году, рассказал сайт Motor1.
Ежегодно с производства снимают десятки моделей. В этом году канут в Лету сразу несколько известных автомобилей. Некоторые из них получат преемников, другие — останутся без наследников.
Audi
С рынка уходит Audi A4 — одна из самых популярных моделей в истории марки. С 1994 года изготовлено более 8 миллионов этих авто. Ее преемником стал новый Audi A5, который теперь доступен в кузовах лифтбек и универсал. Таким образом, фактически речь идет о переименовании модели.
А вот от Audi A7 Sportback откажут полностью. Модель дебютировала в 2018 году и третье ее поколение не планируется, поскольку в Е-классе теперь есть сразу два разных Audi A6 — бензиновый и электрический.
BMW
С производства снимают кроссовер BMW X4. Это не стало сюрпризом — разговоры о прекращении его выпуска шли давно. Он не настолько популярен, как его старший брат BMW X6. К тому же, недавно появился более компактный купе-кроссовер BMW X2 и в Мюнхене не желают внутренней конкуренции.
Кроме того, BMW постепенно будет сокращать линейку 8 Series. В 2025 году прекратят выпускать двухдверное купе и четырехдверный GranCoupe, а вот кабриолет еще некоторое время будут производить. Спрос на эти авто снизился в последнее время.
Cadillac
Самый маленький и дешевый кроссовер Cadillac XT4 уже прекратили выпускать в январе 2025 года, поскольку нужно освободить конвейер для нового Chevrolet Bolt. У него появилось сразу два преемника — бензиновый Cadillac GT4 и электрический Optiq.
Большой семейный кроссовер Cadillac XT6 также уходит на "пенсию". Он не стал популярным и спрос на него значительно ниже, чем на рамный Escalade. В 2024 году продали всего 20 000 таких авто и модель решили снять с производства.
Infiniti
Кроссовер Infiniti QX50 и его купеобразного собрата QX55 снимут с производства и новое их поколение не планируется. Впрочем, в 2026 году дебютирует несколько более крупный купе-кроссовер Infiniti QX65, который будет испытывать платформу и агрегаты модели QX60.
Lexus
В ноябре прекратят собирать купе Lexus RC и уже показали прощальную его версию. Купе производится с 2014 года и его жизненный цикл завершается, а следующая генерация модели не планируется.
Mercedes-Benz
Новый Mercedes GLE 2026 не будет иметь варианта Coupe. Купе-кроссовер так и не стал очень популярным, поэтому в следующем поколении модели от такого варианта отказались. А вот младший Mercedes GLC Coupe по крайней мере пока останется на рынке.
Nissan
Nissan отказывается от модели Altima. С 1993 года было произведено более 6 миллионов этих семейных седанов, однако в наши дни большим спросом пользуются кроссоверы и продажи Nissan Altima снизились.
Скорее всего, прекратят выпуск и младшей модели Nissan Versa. Этот седан чрезвычайно дешевый (от $18 300), однако бюджетная модель пока не слишком популярна.Важно
Subaru
Subaru Legacy прекратят выпускать до конца первого полугодия. Как и четырехдверные Nissan, он стал жертвой низкого спроса на седаны и растущей популярности кроссоверов. Модель выпускается с 1989 года. Примечательно, что родственный Subaru Outback остается на рынке, однако теперь это не универсал, а семейный кроссовер.
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