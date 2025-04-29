Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)
Компактные кроссоверы — самый популярный класс на авторынке в наши дни. Они практичны, экономичны и маневренны, а подержанные модели из Европы еще и дешевы.
Британское издание WhatCar определило лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).
10 место — Hyundai Kona
Кроссовер Hyundai Kona первого поколения обычно богато оснащен и маневренен, однако его салон довольно тесный. К тому же, у него жестковатая подвеска.
Плюсы:
- неплохая динамика;
- богатое оснащение.
Минусы:
- не очень практичный;
- жестковатая езда.
9 место — Kia Stonic
Kia Stonic дешевый, богато оснащенный и довольно экономичный, однако его салон является одним из самых тесных в классе. К тому же, его подвеска — не самая комфортная.
Плюсы:
- резвый 1,0-литровый турбомотор;
- богатая комплектация;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- жесткая подвеска;
- не слишком практичный.
8 место — Suzuki Ignis
Suzuki Ignis — один из самых маленьких кроссоверов на рынке. Он дешевый и отлично маневрирует в городе, а его салон просторнее, чем это может показаться. Впрочем, его силовые агрегаты — не самые лучшие.
Плюсы:
- просторный для своих размеров;
- неплохая комплектация;
- маневренный в городе;
- надежный.
Минусы:
- довольно упругая подвеска;
- устаревшая мультимедиа.
7 место — Mazda CX-3
Кроссовер Mazda CX-3 понравится активным водителям, ведь прекрасно управляется. Его бензиновый двигатель экономичен, однако его надо раскручивать.
Плюсы:
- качественный салон;
- резвые бензиновые двигатели;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- тесный задний ряд.
6 место — Skoda Yeti
Кроссовер Skoda Yeti старше других моделей в этом рейтинге, поэтому дешевле. У него просторный салон с возможностью трансформации и экономичные дизельные двигатели.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- экономичные двигатели.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- не самые лучшие задние сиденья.
5 место — Suzuki Vitara
Кроссовер Suzuki Vitara недорогой и имеет простой салон, зато для своих размеров авто просторное. У него крепкая подвеска и очень неплохая проходимость.
Плюсы:
- надежность;
- практичный салон;
- неплохое оснащение.
Минусы:
- качество внутренней отделки;
- не самый лучший дизельный двигатель.
4 место — Renault Captur
Renault Captur второго поколения довольно просторный внутри и имеет достаточно большой багажник. Кроссовер имеет комфортабельную подвеску и обычно неплохо укомплектован.
Плюсы:
- богатая комплектация;
- дешевый в содержании;
- просторный салон.
Минусы:
- слабые двигатели;
- не лучшая гибридная версия.
3 место — Mini Countryman
Mini Countryman второй генерации — стильный премиальный кроссовер с прекрасно настроенным шасси. У него качественный салон и широкая палитра бензиновых, дизельных и гибридных версий.
Плюсы:
- превосходная управляемость;
- мощные двигатели;
- качественный интерьер.
Минусы:
- жестковатая подвеска;
- мало места сзади.
2 место — Skoda Kamiq
Skoda Kamiq имеет небольшой клиренс, зато очень просторный внутри. У него экономичные и тяговитые турбодвигатели и довольно качественная внутренняя отделка.
Плюсы:
- просторные салон и багажник;
- качественная внутренняя отделка;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- небогатое оснащение;
- небольшой клиренс.
1 место — SEAT Arona
SEAT Arona — более эмоциональный собрат Skoda Kamiq. Он почти столь же просторный, но более интересный в управляемости. Его двигатели тяговитые и экономичные.
Плюсы:
- хорошая управляемость;
- большой багажник;
- тяговитые моторы.
Минусы:
- слабая шумоизоляция;
- не самый надежный.
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