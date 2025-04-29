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Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

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Фото: Auto Bild | Компактные кроссоверы пользуются повышенным спросом

Компактные кроссоверы — самый популярный класс на авторынке в наши дни. Они практичны, экономичны и маневренны, а подержанные модели из Европы еще и дешевы.

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Британское издание WhatCar определило лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Hyundai Kona

Hyundai Kona Fullscreen
Hyundai Kona
Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Kona первого поколения обычно богато оснащен и маневренен, однако его салон довольно тесный. К тому же, у него жестковатая подвеска.

Плюсы:

  • неплохая динамика;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • не очень практичный;
  • жестковатая езда.

9 место — Kia Stonic

Киа Стоник Fullscreen
Киа Стоник
Фото: Kia

Kia Stonic дешевый, богато оснащенный и довольно экономичный, однако его салон является одним из самых тесных в классе. К тому же, его подвеска — не самая комфортная.

Плюсы:

  • резвый 1,0-литровый турбомотор;
  • богатая комплектация;
  • неплохая управляемость.

Минусы:

  • жесткая подвеска;
  • не слишком практичный.
Важно
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8 место — Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Fullscreen
Suzuki Ignis
Фото: Suzuki

Suzuki Ignis — один из самых маленьких кроссоверов на рынке. Он дешевый и отлично маневрирует в городе, а его салон просторнее, чем это может показаться. Впрочем, его силовые агрегаты — не самые лучшие.

Плюсы:

  • просторный для своих размеров;
  • неплохая комплектация;
  • маневренный в городе;
  • надежный.

Минусы:

  • довольно упругая подвеска;
  • устаревшая мультимедиа.

7 место — Mazda CX-3

Mazda CX-3 Fullscreen
Mazda CX-3
Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-3 понравится активным водителям, ведь прекрасно управляется. Его бензиновый двигатель экономичен, однако его надо раскручивать.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • резвые бензиновые двигатели;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • тесный задний ряд.

6 место — Skoda Yeti

Skoda Yeti Fullscreen
Skoda Yeti
Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Yeti старше других моделей в этом рейтинге, поэтому дешевле. У него просторный салон с возможностью трансформации и экономичные дизельные двигатели.

Плюсы:

  • просторный и практичный салон;
  • экономичные двигатели.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • не самые лучшие задние сиденья.

5 место — Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara
Фото: Suzuki

Кроссовер Suzuki Vitara недорогой и имеет простой салон, зато для своих размеров авто просторное. У него крепкая подвеска и очень неплохая проходимость.

Плюсы:

  • надежность;
  • практичный салон;
  • неплохое оснащение.

Минусы:

  • качество внутренней отделки;
  • не самый лучший дизельный двигатель.

4 место — Renault Captur

Renault Captur Fullscreen
Renault Captur
Фото: Renault

Renault Captur второго поколения довольно просторный внутри и имеет достаточно большой багажник. Кроссовер имеет комфортабельную подвеску и обычно неплохо укомплектован.

Плюсы:

  • богатая комплектация;
  • дешевый в содержании;
  • просторный салон.

Минусы:

  • слабые двигатели;
  • не лучшая гибридная версия.

3 место — Mini Countryman

Mini Countryman Fullscreen
Mini Countryman
Фото: MINI

Mini Countryman второй генерации — стильный премиальный кроссовер с прекрасно настроенным шасси. У него качественный салон и широкая палитра бензиновых, дизельных и гибридных версий.

Плюсы:

  • превосходная управляемость;
  • мощные двигатели;
  • качественный интерьер.

Минусы:

  • жестковатая подвеска;
  • мало места сзади.

2 место — Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Fullscreen
Skoda Kamiq
Фото: Skoda

Skoda Kamiq имеет небольшой клиренс, зато очень просторный внутри. У него экономичные и тяговитые турбодвигатели и довольно качественная внутренняя отделка.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • качественная внутренняя отделка;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • небогатое оснащение;
  • небольшой клиренс.
Важно
Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq
Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq

1 место — SEAT Arona

SEAT Arona Fullscreen
SEAT Arona
Фото: SEAT

SEAT Arona — более эмоциональный собрат Skoda Kamiq. Он почти столь же просторный, но более интересный в управляемости. Его двигатели тяговитые и экономичные.

Плюсы:

  • хорошая управляемость;
  • большой багажник;
  • тяговитые моторы.

Минусы:

  • слабая шумоизоляция;
  • не самый надежный.

Ранее Фокус рассказывал о лучших подержанных электромобилях.

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