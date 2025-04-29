Названы лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до $13 000 (фото)

Компактные кроссоверы — самый популярный класс на авторынке в наши дни. Они практичны, экономичны и маневренны, а подержанные модели из Европы еще и дешевы.

Related video

Британское издание WhatCar определило лучшие компактные кроссоверы с пробегом стоимостью до 10 000 фунтов стерлингов ($13 000).

10 место — Hyundai Kona

Hyundai Kona Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Kona первого поколения обычно богато оснащен и маневренен, однако его салон довольно тесный. К тому же, у него жестковатая подвеска.

Плюсы:

неплохая динамика;

богатое оснащение.

Минусы:

не очень практичный;

жестковатая езда.

9 место — Kia Stonic

Киа Стоник Фото: Kia

Kia Stonic дешевый, богато оснащенный и довольно экономичный, однако его салон является одним из самых тесных в классе. К тому же, его подвеска — не самая комфортная.

Плюсы:

резвый 1,0-литровый турбомотор;

богатая комплектация;

неплохая управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска;

не слишком практичный.

Важно

Kia презентовала недорогого конкурента VW Golf за $22 000 (фото)

8 место — Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Suzuki Ignis — один из самых маленьких кроссоверов на рынке. Он дешевый и отлично маневрирует в городе, а его салон просторнее, чем это может показаться. Впрочем, его силовые агрегаты — не самые лучшие.

Плюсы:

просторный для своих размеров;

неплохая комплектация;

маневренный в городе;

надежный.

Минусы:

довольно упругая подвеска;

устаревшая мультимедиа.

7 место — Mazda CX-3

Mazda CX-3 Фото: Mazda

Кроссовер Mazda CX-3 понравится активным водителям, ведь прекрасно управляется. Его бензиновый двигатель экономичен, однако его надо раскручивать.

Плюсы:

качественный салон;

резвые бензиновые двигатели;

хорошая управляемость.

Минусы:

жестковатая подвеска;

тесный задний ряд.

6 место — Skoda Yeti

Skoda Yeti Фото: Skoda

Кроссовер Skoda Yeti старше других моделей в этом рейтинге, поэтому дешевле. У него просторный салон с возможностью трансформации и экономичные дизельные двигатели.

Плюсы:

просторный и практичный салон;

экономичные двигатели.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

не самые лучшие задние сиденья.

5 место — Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Кроссовер Suzuki Vitara недорогой и имеет простой салон, зато для своих размеров авто просторное. У него крепкая подвеска и очень неплохая проходимость.

Плюсы:

надежность;

практичный салон;

неплохое оснащение.

Минусы:

качество внутренней отделки;

не самый лучший дизельный двигатель.

4 место — Renault Captur

Renault Captur Фото: Renault

Renault Captur второго поколения довольно просторный внутри и имеет достаточно большой багажник. Кроссовер имеет комфортабельную подвеску и обычно неплохо укомплектован.

Плюсы:

богатая комплектация;

дешевый в содержании;

просторный салон.

Минусы:

слабые двигатели;

не лучшая гибридная версия.

3 место — Mini Countryman

Mini Countryman Фото: MINI

Mini Countryman второй генерации — стильный премиальный кроссовер с прекрасно настроенным шасси. У него качественный салон и широкая палитра бензиновых, дизельных и гибридных версий.

Плюсы:

превосходная управляемость;

мощные двигатели;

качественный интерьер.

Минусы:

жестковатая подвеска;

мало места сзади.

2 место — Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Фото: Skoda

Skoda Kamiq имеет небольшой клиренс, зато очень просторный внутри. У него экономичные и тяговитые турбодвигатели и довольно качественная внутренняя отделка.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

качественная внутренняя отделка;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

небогатое оснащение;

небольшой клиренс.

Важно

Эконом-вариант: тест-драйв обновленного кроссовера Skoda Kamiq

1 место — SEAT Arona

SEAT Arona Фото: SEAT

SEAT Arona — более эмоциональный собрат Skoda Kamiq. Он почти столь же просторный, но более интересный в управляемости. Его двигатели тяговитые и экономичные.

Плюсы:

хорошая управляемость;

большой багажник;

тяговитые моторы.

Минусы:

слабая шумоизоляция;

не самый надежный.

Ранее Фокус рассказывал о лучших подержанных электромобилях.

Также мы писали о лучших авто года в Украине.