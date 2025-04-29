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Названо кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

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Фото: Auto Bild | Компактні кросовери користуються підвищеним попитом

Компактні кросовери – найпопулярніший клас на авторинку в наші дні. Вони практичні, економічні та маневрені, а вживані моделі з Європи ще й дешеві.

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Британське видання WhatCar визначило кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Hyundai Kona

Hyundai Kona Fullscreen
Hyundai Kona
Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Kona першого покоління зазвичай багато оснащений і маневрений, проте його салон доволі тісний. До того ж, у нього жорсткувата підвіска.

Плюси:

  • непогана динаміка;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • не дуже практичний;
  • жорсткувата їзда.

9 місце – Kia Stonic

Kia Stonic Fullscreen
Kia Stonic
Фото: Kia

Kia Stonic дешевий, багато оснащений і доволі економічний, проте його салон є одним із найтісніших у класі. До того ж, його підвіска – не найкомфортніша.

Плюси:

  • жвавий 1,0-літровий турбомотор;
  • багата комплектація;
  • непогана керованість.

Мінуси:

  • жорстка підвіска;
  • не надто практичний.
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8 місце – Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Fullscreen
Suzuki Ignis
Фото: Suzuki

Suzuki Ignis – один із найменших кросоверів на ринку. Він дешевий і чудово маневрує в місті, а його салон просторіший, ніж це може здатися. Утім, його силові агрегати – не найкращі.

Плюси:

  • просторий для своїх розмірів;
  • непогана комплектація;
  • маневрений у місті;
  • надійний.

Мінуси:

  • досить пружна підвіска;
  • застаріла мультимедіа.

7 місце – Mazda CX-3

Mazda CX-3 Fullscreen
Mazda CX-3
Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-3 сподобається активним водіям, адже чудово керується. Його бензиновий двигун економічний, проте його треба розкручувати.

Плюси:

  • якісний салон;
  • жваві бензинові двигуни;
  • гарна керованість.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • тісний задній ряд.

6 місце – Skoda Yeti

Skoda Yeti Fullscreen
Skoda Yeti
Фото: Skoda

Кросовер Skoda Yeti старіший за інші моделі в цьому рейтингу, тому дешевший. У нього просторий салон з можливістю трансформації та економічні дизельні двигуни.

Плюси:

  • просторий і практичний салон;
  • економічні двигуни.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • не найкращі задні сидіння.

5 місце – Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Fullscreen
Suzuki Vitara
Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Vitara недорогий і має простий салон, зате для своїх розмірів авто просторе. У нього міцна підвіска і дуже непогана прохідність.

Плюси:

  • надійність;
  • практичний салон;
  • непогане оснащення.

Мінуси:

  • якість внутрішнього оздоблення;
  • не найкращий дизельний двигун.

4 місце – Renault Captur

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Renault Captur
Фото: Renault

Renault Captur другого покоління доволі просторий усередині та має досить великий багажник. Кросовер має комфортабельну підвіску та зазвичай непогано укомплектований.

Плюси:

  • багата комплектація;
  • дешевий в утриманні;
  • просторий салон.

Мінуси:

  • заслабкі двигуни;
  • не найкраща гібридна версія.

3 місце – Mini Countryman

Mini Countryman Fullscreen
Mini Countryman
Фото: MINI

Mini Countryman другої генерації – стильний преміальний кросовер із чудово налаштованим шасі. У нього якісний салон та широка палітра бензинових, дизельних і гібридних версій.

Плюси:

  • чудова керованість;
  • потужні двигуни;
  • якісний інтер’єр.

Мінуси:

  • жорсткувата підвіска;
  • мало місця ззаду.

2 місце – Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Fullscreen
Skoda Kamiq
Фото: Skoda

Skoda Kamiq має невеликий кліренс, зате дуже просторий всередині. У нього економічні та тяговиті турбодвигуни і доволі якісне внутрішнє оздоблення.

Плюси:

  • просторі салон та багажник;
  • якісне внутрішнє оздоблення;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • небагате оснащення;
  • невеликий кліренс.
Важливо
Економваріант: тест-драйв оновленого кросовера Skoda Kamiq
Економваріант: тест-драйв оновленого кросовера Skoda Kamiq

1 місце – SEAT Arona

SEAT Arona Fullscreen
SEAT Arona
Фото: SEAT

SEAT Arona – емоційніший побратим Skoda Kamiq. Він майже настільки ж просторий, але цікавіший у керованості. Його двигуни тяговиті та економічні.

Плюси:

  • гарна керованість;
  • великий багажник;
  • тяговиті мотори.

Мінуси:

  • слабка шумоізоляція;
  • не найнадійніший.

Раніше Фокус розповідав про найкращі вживані електромобілі.

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