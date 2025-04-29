Названо кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)

Компактні кросовери – найпопулярніший клас на авторинку в наші дні. Вони практичні, економічні та маневрені, а вживані моделі з Європи ще й дешеві.

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Британське видання WhatCar визначило кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).

10 місце – Hyundai Kona

Hyundai Kona Фото: Hyundai

Кросовер Hyundai Kona першого покоління зазвичай багато оснащений і маневрений, проте його салон доволі тісний. До того ж, у нього жорсткувата підвіска.

Плюси:

непогана динаміка;

багате оснащення.

Мінуси:

не дуже практичний;

жорсткувата їзда.

9 місце – Kia Stonic

Kia Stonic Фото: Kia

Kia Stonic дешевий, багато оснащений і доволі економічний, проте його салон є одним із найтісніших у класі. До того ж, його підвіска – не найкомфортніша.

Плюси:

жвавий 1,0-літровий турбомотор;

багата комплектація;

непогана керованість.

Мінуси:

жорстка підвіска;

не надто практичний.

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8 місце – Suzuki Ignis

Suzuki Ignis Фото: Suzuki

Suzuki Ignis – один із найменших кросоверів на ринку. Він дешевий і чудово маневрує в місті, а його салон просторіший, ніж це може здатися. Утім, його силові агрегати – не найкращі.

Плюси:

просторий для своїх розмірів;

непогана комплектація;

маневрений у місті;

надійний.

Мінуси:

досить пружна підвіска;

застаріла мультимедіа.

7 місце – Mazda CX-3

Mazda CX-3 Фото: Mazda

Кросовер Mazda CX-3 сподобається активним водіям, адже чудово керується. Його бензиновий двигун економічний, проте його треба розкручувати.

Плюси:

якісний салон;

жваві бензинові двигуни;

гарна керованість.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

тісний задній ряд.

6 місце – Skoda Yeti

Skoda Yeti Фото: Skoda

Кросовер Skoda Yeti старіший за інші моделі в цьому рейтингу, тому дешевший. У нього просторий салон з можливістю трансформації та економічні дизельні двигуни.

Плюси:

просторий і практичний салон;

економічні двигуни.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

не найкращі задні сидіння.

5 місце – Suzuki Vitara

Suzuki Vitara Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki Vitara недорогий і має простий салон, зате для своїх розмірів авто просторе. У нього міцна підвіска і дуже непогана прохідність.

Плюси:

надійність;

практичний салон;

непогане оснащення.

Мінуси:

якість внутрішнього оздоблення;

не найкращий дизельний двигун.

4 місце – Renault Captur

Renault Captur Фото: Renault

Renault Captur другого покоління доволі просторий усередині та має досить великий багажник. Кросовер має комфортабельну підвіску та зазвичай непогано укомплектований.

Плюси:

багата комплектація;

дешевий в утриманні;

просторий салон.

Мінуси:

заслабкі двигуни;

не найкраща гібридна версія.

3 місце – Mini Countryman

Mini Countryman Фото: MINI

Mini Countryman другої генерації – стильний преміальний кросовер із чудово налаштованим шасі. У нього якісний салон та широка палітра бензинових, дизельних і гібридних версій.

Плюси:

чудова керованість;

потужні двигуни;

якісний інтер’єр.

Мінуси:

жорсткувата підвіска;

мало місця ззаду.

2 місце – Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Фото: Skoda

Skoda Kamiq має невеликий кліренс, зате дуже просторий всередині. У нього економічні та тяговиті турбодвигуни і доволі якісне внутрішнє оздоблення.

Плюси:

просторі салон та багажник;

якісне внутрішнє оздоблення;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

небагате оснащення;

невеликий кліренс.

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1 місце – SEAT Arona

SEAT Arona Фото: SEAT

SEAT Arona – емоційніший побратим Skoda Kamiq. Він майже настільки ж просторий, але цікавіший у керованості. Його двигуни тяговиті та економічні.

Плюси:

гарна керованість;

великий багажник;

тяговиті мотори.

Мінуси:

слабка шумоізоляція;

не найнадійніший.

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