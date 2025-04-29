Названо кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до $13 000 (фото)
Компактні кросовери – найпопулярніший клас на авторинку в наші дні. Вони практичні, економічні та маневрені, а вживані моделі з Європи ще й дешеві.
Британське видання WhatCar визначило кращі компактні кросовери з пробігом вартістю до 10 000 фунтів стерлінгів ($13 000).
10 місце – Hyundai Kona
Кросовер Hyundai Kona першого покоління зазвичай багато оснащений і маневрений, проте його салон доволі тісний. До того ж, у нього жорсткувата підвіска.
Плюси:
- непогана динаміка;
- багате оснащення.
Мінуси:
- не дуже практичний;
- жорсткувата їзда.
9 місце – Kia Stonic
Kia Stonic дешевий, багато оснащений і доволі економічний, проте його салон є одним із найтісніших у класі. До того ж, його підвіска – не найкомфортніша.
Плюси:
- жвавий 1,0-літровий турбомотор;
- багата комплектація;
- непогана керованість.
Мінуси:
- жорстка підвіска;
- не надто практичний.
8 місце – Suzuki Ignis
Suzuki Ignis – один із найменших кросоверів на ринку. Він дешевий і чудово маневрує в місті, а його салон просторіший, ніж це може здатися. Утім, його силові агрегати – не найкращі.
Плюси:
- просторий для своїх розмірів;
- непогана комплектація;
- маневрений у місті;
- надійний.
Мінуси:
- досить пружна підвіска;
- застаріла мультимедіа.
7 місце – Mazda CX-3
Кросовер Mazda CX-3 сподобається активним водіям, адже чудово керується. Його бензиновий двигун економічний, проте його треба розкручувати.
Плюси:
- якісний салон;
- жваві бензинові двигуни;
- гарна керованість.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- тісний задній ряд.
6 місце – Skoda Yeti
Кросовер Skoda Yeti старіший за інші моделі в цьому рейтингу, тому дешевший. У нього просторий салон з можливістю трансформації та економічні дизельні двигуни.
Плюси:
- просторий і практичний салон;
- економічні двигуни.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- не найкращі задні сидіння.
5 місце – Suzuki Vitara
Кросовер Suzuki Vitara недорогий і має простий салон, зате для своїх розмірів авто просторе. У нього міцна підвіска і дуже непогана прохідність.
Плюси:
- надійність;
- практичний салон;
- непогане оснащення.
Мінуси:
- якість внутрішнього оздоблення;
- не найкращий дизельний двигун.
4 місце – Renault Captur
Renault Captur другого покоління доволі просторий усередині та має досить великий багажник. Кросовер має комфортабельну підвіску та зазвичай непогано укомплектований.
Плюси:
- багата комплектація;
- дешевий в утриманні;
- просторий салон.
Мінуси:
- заслабкі двигуни;
- не найкраща гібридна версія.
3 місце – Mini Countryman
Mini Countryman другої генерації – стильний преміальний кросовер із чудово налаштованим шасі. У нього якісний салон та широка палітра бензинових, дизельних і гібридних версій.
Плюси:
- чудова керованість;
- потужні двигуни;
- якісний інтер’єр.
Мінуси:
- жорсткувата підвіска;
- мало місця ззаду.
2 місце – Skoda Kamiq
Skoda Kamiq має невеликий кліренс, зате дуже просторий всередині. У нього економічні та тяговиті турбодвигуни і доволі якісне внутрішнє оздоблення.
Плюси:
- просторі салон та багажник;
- якісне внутрішнє оздоблення;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- небагате оснащення;
- невеликий кліренс.
1 місце – SEAT Arona
SEAT Arona – емоційніший побратим Skoda Kamiq. Він майже настільки ж просторий, але цікавіший у керованості. Його двигуни тяговиті та економічні.
Плюси:
- гарна керованість;
- великий багажник;
- тяговиті мотори.
Мінуси:
- слабка шумоізоляція;
- не найнадійніший.
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