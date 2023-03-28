Електромобіль Hyundai Kona отримав гоночну 805-сильну версію (відео)

Електромобіль отримав безліч доробок та став неймовірно швидким. Ралійний пілот вже випробував болід на треку та поділився враженнями.

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У Новій Зеландії електромобіль Hyundai Kona перетворили на 805-сильний ралійний болід. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Унікальний проєкт показали на фестивалі Adelaide Motorsport Festival 2023 в Австралії. Болід почали створювати у 2019 році у Новій Зеландії та він все ще знаходиться на ранній стадії розробки.

Пілот Хейден Педдон продемонстрував можливості боліда Hyundai Kona на треку. Він також розповів про деякі технічні характеристики авто.

Ралійний болід Hyundai Kona поки що знаходиться на ранній стадії розробки Фото: facebook.com/N Australia

Гоночний Hyundai Kona оснащений трьома електромоторами сумарною потужністю 805 к.с. Болід має систему повного приводу, а силову установку живить акумуляторна батарея місткістю 23 кВтг.

Ралійний болід заснований на серійному Hyundai Kona. Проте багато деталей було замінено.

Хейден Педдон заявив, що це один з найкращих ралійних автомобілів, на яких він колись їздив. Він відзначив низький центр тяжкості та можливість регулювати передачу потужності між двома осями.

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Кузовний обвіс було розроблено у співпраці з новозеландським університетом. Він включає розширювачі колісних арок, інші бампера, канарди та повітрозабірники.

Ралійний болід відрізняється новим кузовним обвісом Фото: facebook.com/N Australia

Електромобіль вже брав участь у п'яти заїздах проти автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння, вигравши чотири з них. У майбутньому він візьме участь у справжньому ралійному етапі.

Раніше Фокус розповів, що уельська компанія Motorsport Tools повертає у виробництво легендарний ралійний болід 80-х MG Metro 6R4.