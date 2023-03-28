Электромобиль Hyundai Kona получил гоночную 805-сильную версию (видео)

Электромобиль получил множество доработок и стал невероятно быстрым. Раллийный пилот уже испытал болид на треке и поделился впечатлениями.

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В Новой Зеландии электромобиль Hyundai Kona превратили в 805-сильный раллийный болид. Об этом сообщили на сайте Carscoops.

Уникальный проект показали на фестивале Adelaide Motorsport Festival 2023 в Австралии. Болид начали создавать в 2019 году в Новой Зеландии и он все еще находится на ранней стадии разработки.

Гонщик Хейден Пэддон продемонстрировал возможности болида Hyundai Kona на треке. Он также рассказал о некоторых технических характеристиках авто.

Раллийный болид Hyundai Kona пока находится на ранней стадии разработки Фото: facebook.com/N Australia

Гоночный Hyundai Kona оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 805 л.с. Болид имеет систему полного привода, а силовую установку питает аккумуляторная батарея емкостью 23 кВтч.

Раллийный болид основан на серийном Hyundai Kona. Тем не менее многие детали были заменены.

Хейден Пэддон заявил, что это один из лучших раллийных автомобилей, на которых он когда-либо ездил. Он отметил низкий центр тяжести и возможность регулировать передачу мощности между двумя осями.

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Кузовной обвес был разработан в сотрудничестве с новозеландским университетом. Он включает расширители колесных арок, другие бампера, канарды и воздухозаборники.

Раллийный болид отличается новым кузовным обвесом Фото: facebook.com/N Australia

Электромобиль уже участвовал в пяти заездах против автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, выиграв четыре из них. В будущем он примет участие в настоящем раллийном этапе.

Ранее Фокус рассказал, что уэльская компания Motorsport Tools возвращает в производство легендарный раллийный болид 80-х MG Metro 6R4.