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Авто

Визначено кращі автомобілі 2025 року в Україні (фото)

SkodaKodiaq
Фото: Skoda | Skoda Kodiaq став авто року в Україні

Кращі авто року в Україні обирають громадськість та провідні автожурналісти. Цьогоріч серед переможців домінують кросовери.

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Оголошено переможців акції "Автомобіль року в Україні 2025". Серед лауреатів переважають моделі підвищеної прохідності. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Volkswagen tiguan Fullscreen
Volkswagen Tiguan став кращим кросовером року
Фото: Volkswagen

Краще авто року в Україні — кросовер Skoda Kodiaq. До речі, він уже побував на тесті Фокусу. Крім того, визначені переможці у низці номінацій:

  • міський легковий автомобіль – Volkswagen Golf;
  • легковий автомобіль – Skoda Octavia;
  • легковий автомобіль бізнес-сегменту – Mercedes-Benz E-Class;
  • міський кросовер – Peugeot E-2008;
  • кросовер – Volkswagen Tiguan;
  • позашляховик – INEOS Grenadier;
  • легковий електромобіль – Porsche Taycan;
  • компактний електрокросовер – Hyundai Ioniq 5N;
  • електрокросовер – Audi Q6 e-tron;
  • гібрид – Honda CR-V e:HEV;
  • спортивний автомобіль – Audi RS6 Avant GT;
  • легкове авто преміумкласу – Mercedes-Benz E-Class;
  • кросовер преміумсегменту – Audi Q7;
  • пікап – Mitsubishi L200;
  • сімейний вен – Ford Tourneo Custom;
  • авто для комерції – Ford Transit Custom;
  • співвідношення ціна/якість – Hyundai Tucson;
  • дизайн – Aston Martin DB12;
  • прорив року — Jeep.
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Кращі авто в Україні обирають із 2001 року. За них голосують громадське журі (автолюбителі на сайті акції) та експертне журі – провідні українські автожурналісти. У 2024 році переможцем став Peugeot 408.

Між іншим, нещодавно визначили найкращі авто року у світі.

Також Фокус розповідав про кращі авто 2025 року для жінок.