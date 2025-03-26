Визначено кращі автомобілі 2025 року в Україні (фото)

Кращі авто року в Україні обирають громадськість та провідні автожурналісти. Цьогоріч серед переможців домінують кросовери.

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Оголошено переможців акції "Автомобіль року в Україні 2025". Серед лауреатів переважають моделі підвищеної прохідності. Про це повідомляється на сайті конкурсу.

Volkswagen Tiguan став кращим кросовером року Фото: Volkswagen

Краще авто року в Україні — кросовер Skoda Kodiaq. До речі, він уже побував на тесті Фокусу. Крім того, визначені переможці у низці номінацій:

міський легковий автомобіль – Volkswagen Golf;

легковий автомобіль – Skoda Octavia;

легковий автомобіль бізнес-сегменту – Mercedes-Benz E-Class;

міський кросовер – Peugeot E-2008;

кросовер – Volkswagen Tiguan;

позашляховик – INEOS Grenadier;

легковий електромобіль – Porsche Taycan;

компактний електрокросовер – Hyundai Ioniq 5N;

електрокросовер – Audi Q6 e-tron;

гібрид – Honda CR-V e:HEV;

спортивний автомобіль – Audi RS6 Avant GT;

легкове авто преміумкласу – Mercedes-Benz E-Class;

кросовер преміумсегменту – Audi Q7;

пікап – Mitsubishi L200;

сімейний вен – Ford Tourneo Custom;

авто для комерції – Ford Transit Custom;

співвідношення ціна/якість – Hyundai Tucson;

дизайн – Aston Martin DB12;

прорив року — Jeep.

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Кращі авто в Україні обирають із 2001 року. За них голосують громадське журі (автолюбителі на сайті акції) та експертне журі – провідні українські автожурналісти. У 2024 році переможцем став Peugeot 408.

Між іншим, нещодавно визначили найкращі авто року у світі.

Також Фокус розповідав про кращі авто 2025 року для жінок.