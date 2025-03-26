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Визначено кращі автомобілі 2025 року в Україні (фото)
Тарас Брязгунов
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Кращі авто року в Україні обирають громадськість та провідні автожурналісти. Цьогоріч серед переможців домінують кросовери.
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Оголошено переможців акції "Автомобіль року в Україні 2025". Серед лауреатів переважають моделі підвищеної прохідності. Про це повідомляється на сайті конкурсу.
Краще авто року в Україні — кросовер Skoda Kodiaq. До речі, він уже побував на тесті Фокусу. Крім того, визначені переможці у низці номінацій:
- міський легковий автомобіль – Volkswagen Golf;
- легковий автомобіль – Skoda Octavia;
- легковий автомобіль бізнес-сегменту – Mercedes-Benz E-Class;
- міський кросовер – Peugeot E-2008;
- кросовер – Volkswagen Tiguan;
- позашляховик – INEOS Grenadier;
- легковий електромобіль – Porsche Taycan;
- компактний електрокросовер – Hyundai Ioniq 5N;
- електрокросовер – Audi Q6 e-tron;
- гібрид – Honda CR-V e:HEV;
- спортивний автомобіль – Audi RS6 Avant GT;
- легкове авто преміумкласу – Mercedes-Benz E-Class;
- кросовер преміумсегменту – Audi Q7;
- пікап – Mitsubishi L200;
- сімейний вен – Ford Tourneo Custom;
- авто для комерції – Ford Transit Custom;
- співвідношення ціна/якість – Hyundai Tucson;
- дизайн – Aston Martin DB12;
- прорив року — Jeep.
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Кращі авто в Україні обирають із 2001 року. За них голосують громадське журі (автолюбителі на сайті акції) та експертне журі – провідні українські автожурналісти. У 2024 році переможцем став Peugeot 408.
Між іншим, нещодавно визначили найкращі авто року у світі.
Також Фокус розповідав про кращі авто 2025 року для жінок.