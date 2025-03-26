Определены лучшие автомобили 2025 года в Украине (фото)
Лучшие авто года в Украине выбирают общественность и ведущие автожурналисты. В этом году среди победителей доминируют кроссоверы.
Объявлены победители акции "Автомобиль года в Украине 2025". Среди лауреатов преобладают модели повышенной проходимости. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Лучшее авто года в Украине — кроссовер Skoda Kodiaq. Кстати, он уже побывал на тесте Фокуса. Кроме того, определены победители в ряде номинаций:
- городской легковой автомобиль — Volkswagen Golf;
- легковой автомобиль — Skoda Octavia;
- легковой автомобиль бизнес-сегмента — Mercedes-Benz E-Class;
- городской кроссовер — Peugeot E-2008;
- кроссовер — Volkswagen Tiguan;
- внедорожник — INEOS Grenadier;
- легковой электромобиль — Porsche Taycan;
- компактный электрокроссовер — Hyundai Ioniq 5N;
- электрокроссовер — Audi Q6 e-tron;
- гибрид — Honda CR-V e:HEV;
- спортивный автомобиль — Audi RS6 Avant GT;
- легковое авто премиум-класса — Mercedes-Benz E-Class;
- кроссовер премиум-сегмента — Audi Q7;
- пикап — Mitsubishi L200;
- семейный вен — Ford Tourneo Custom;
- авто для коммерции — Ford Transit Custom;
- соотношение цена/качество — Hyundai Tucson;
- дизайн — Aston Martin DB12;
- прорыв года — Jeep.
Лучшие авто в Украине выбирают с 2001 года. За них голосуют общественное жюри (автолюбители на сайте акции) и экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. В 2024 году победителем стал Peugeot 408.
Между прочим, недавно определили лучшие авто года в мире.
Также Фокус рассказывал о лучших авто 2025 года для женщин.