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Определены лучшие автомобили 2025 года в Украине (фото)

SkodaKodiaq
Фото: Skoda | Skoda Kodiaq стал авто года в Украине

Лучшие авто года в Украине выбирают общественность и ведущие автожурналисты. В этом году среди победителей доминируют кроссоверы.

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Объявлены победители акции "Автомобиль года в Украине 2025". Среди лауреатов преобладают модели повышенной проходимости. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Фольксваген тигуан Fullscreen
Volkswagen Tiguan стал лучшим кроссовером года
Фото: Volkswagen

Лучшее авто года в Украине — кроссовер Skoda Kodiaq. Кстати, он уже побывал на тесте Фокуса. Кроме того, определены победители в ряде номинаций:

  • городской легковой автомобиль — Volkswagen Golf;
  • легковой автомобиль — Skoda Octavia;
  • легковой автомобиль бизнес-сегмента — Mercedes-Benz E-Class;
  • городской кроссовер — Peugeot E-2008;
  • кроссовер — Volkswagen Tiguan;
  • внедорожник — INEOS Grenadier;
  • легковой электромобиль — Porsche Taycan;
  • компактный электрокроссовер — Hyundai Ioniq 5N;
  • электрокроссовер — Audi Q6 e-tron;
  • гибрид — Honda CR-V e:HEV;
  • спортивный автомобиль — Audi RS6 Avant GT;
  • легковое авто премиум-класса — Mercedes-Benz E-Class;
  • кроссовер премиум-сегмента — Audi Q7;
  • пикап — Mitsubishi L200;
  • семейный вен — Ford Tourneo Custom;
  • авто для коммерции — Ford Transit Custom;
  • соотношение цена/качество — Hyundai Tucson;
  • дизайн — Aston Martin DB12;
  • прорыв года — Jeep.
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Лучшие авто в Украине выбирают с 2001 года. За них голосуют общественное жюри (автолюбители на сайте акции) и экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. В 2024 году победителем стал Peugeot 408.

Между прочим, недавно определили лучшие авто года в мире.

Также Фокус рассказывал о лучших авто 2025 года для женщин.