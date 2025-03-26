Определены лучшие автомобили 2025 года в Украине (фото)

Лучшие авто года в Украине выбирают общественность и ведущие автожурналисты. В этом году среди победителей доминируют кроссоверы.

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Объявлены победители акции "Автомобиль года в Украине 2025". Среди лауреатов преобладают модели повышенной проходимости. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Volkswagen Tiguan стал лучшим кроссовером года Фото: Volkswagen

Лучшее авто года в Украине — кроссовер Skoda Kodiaq. Кстати, он уже побывал на тесте Фокуса. Кроме того, определены победители в ряде номинаций:

городской легковой автомобиль — Volkswagen Golf;

легковой автомобиль — Skoda Octavia;

легковой автомобиль бизнес-сегмента — Mercedes-Benz E-Class;

городской кроссовер — Peugeot E-2008;

кроссовер — Volkswagen Tiguan;

внедорожник — INEOS Grenadier;

легковой электромобиль — Porsche Taycan;

компактный электрокроссовер — Hyundai Ioniq 5N;

электрокроссовер — Audi Q6 e-tron;

гибрид — Honda CR-V e:HEV;

спортивный автомобиль — Audi RS6 Avant GT;

легковое авто премиум-класса — Mercedes-Benz E-Class;

кроссовер премиум-сегмента — Audi Q7;

пикап — Mitsubishi L200;

семейный вен — Ford Tourneo Custom;

авто для коммерции — Ford Transit Custom;

соотношение цена/качество — Hyundai Tucson;

дизайн — Aston Martin DB12;

прорыв года — Jeep.

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Лучшие авто в Украине выбирают с 2001 года. За них голосуют общественное жюри (автолюбители на сайте акции) и экспертное жюри — ведущие украинские автожурналисты. В 2024 году победителем стал Peugeot 408.

Между прочим, недавно определили лучшие авто года в мире.

Также Фокус рассказывал о лучших авто 2025 года для женщин.