Американцы назвали самые качественные и надежные авто 2025 года (фото)

Эксперты отобрали 10 надежных, качественных и безопасных автомобилей разных классов. В рейтинге преобладают японские модели.

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В США опубликовали рейтинг качества автомобилей. Его создало издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях.

В рейтинг попали 10 новых авто разных классов и ценовых категорий, которые получили наивысшую оценку от Consumer Reports — Top Pick. Чтобы ее получить, модель должна хорошо проявить себя в тест-драйвах, быть надежной и отлично пройти каш-тесты.

В этом году в рейтинге лучших авто доминируют японские модели: их сразу 7, причем 4 — продукция концерна Toyota. Также в топ 10 попали две американские и одна немецкая модель.

Компактные авто — Nissan Sentra

Nissan Sentra Фото: Nissan

Nissan Sentra — один из самых дешевых в своем классе, однако его не назовешь бюджетным. У него довольно качественный салон и богатое оснащение по безопасности. Седан просторный, экономичный и комфортный.

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Среднеразмерные авто — Toyota Camry

Toyota Camry Фото: Toyota

Toyota Camry давно является стандартом в D-классе. Новое поколение модели сохраняет традиционные качества (комфортная езда, вместительный салон), однако стало более современным. Гибрид Toyota Camry стал мощнее и порадует экономичностью.

Электромобили — Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla

Tesla Model Y — самое популярное авто в мире за 2024 год. Электрокроссовер быстрый и имеет немалый запас хода. Он практичнее родственного седана Tesla Model 3, а его подвеска мягче.

Субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek Фото: Subaru

Кроссовер Subaru Crosstrek имеет крепкую подвеску и высокий клиренс, поэтому прекрасно чувствует себя на бездорожье. Он надежный и богато оснащен, а также получил неплохой комплекс систем безопасности EyeSight.

Компактные кроссоверы — Subaru Forester

Subaru Forester Фото: Subaru

Новый Subaru Forester осовременили, однако он остается верным своей первоначальной концепции. Он стал просторнее и тише, но до сих пор имеет хорошую проходимость и комфортабельную подвеску.

Экономичные кроссоверы — Toyota RAV4 PHEV

Toyota RAV4 PHEV Фото: Toyota

Плагин-гибрид Toyota RAV4 — самая мощная и быстрая версия в истории модели. Впрочем, 306-сильный кроссовер не только способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с, но и может преодолеть 67 км на электротяге. К тому же, он экономичен.

Компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX 350h и 450h+

Lexus NX Фото: Lexus

Гибриды Lexus NX традиционно надежны и экономичны (расходуют 6,2 л/100 км). Кроссовер имеет качественный интерьер и богато оснащен. Плагин-гибридная версия Lexus NX 450h+ имеет ту же 306-сильную установку, что и Toyota RAV4 PHEV, поэтому быстрая и способна проехать 60 км в электрическом режиме.

Среднеразмерные кроссоверы — Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid Фото: Toyota

Toyota Highlander - просторный семейный кроссовер с мягкой подвеской и богатым оснащением по безопасности. Модель очень надежна, а гибридная версия расходует 5,7 л/100 км на трассе и способна преодолеть почти 1000 км на одном баке.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы — BMW X5 и X5 PHEV

BMW X5 Фото: BMW

Премиальный кроссовер BMW X5 традиционно интересен в управлении и доступен в мощных версиях. У него очень качественный салон с удобными креслами и хорошая шумоизоляция. Плагин-гибрид BMW X5 способен проехать 63 км на электротяге.

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Пикапы — Ford Maverick и Maverick Hybrid

Ford Maverick Фото: Ford

Ford Maverick — нетипичный американский пикап с несущим кузовом. У него нет рамы, зато он комфортнее, маневреннее и значительно экономичнее. Особенно мало топлива расходует гибрид Ford Maverick — 6,3 л/100 км в смешанном цикле.

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