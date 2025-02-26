Американцы назвали самые качественные и надежные авто 2025 года (фото)
Эксперты отобрали 10 надежных, качественных и безопасных автомобилей разных классов. В рейтинге преобладают японские модели.
В США опубликовали рейтинг качества автомобилей. Его создало издание Consumer Reports, которое специализируется на потребительских исследованиях.
В рейтинг попали 10 новых авто разных классов и ценовых категорий, которые получили наивысшую оценку от Consumer Reports — Top Pick. Чтобы ее получить, модель должна хорошо проявить себя в тест-драйвах, быть надежной и отлично пройти каш-тесты.
В этом году в рейтинге лучших авто доминируют японские модели: их сразу 7, причем 4 — продукция концерна Toyota. Также в топ 10 попали две американские и одна немецкая модель.
Компактные авто — Nissan Sentra
Nissan Sentra — один из самых дешевых в своем классе, однако его не назовешь бюджетным. У него довольно качественный салон и богатое оснащение по безопасности. Седан просторный, экономичный и комфортный.
Среднеразмерные авто — Toyota Camry
Toyota Camry давно является стандартом в D-классе. Новое поколение модели сохраняет традиционные качества (комфортная езда, вместительный салон), однако стало более современным. Гибрид Toyota Camry стал мощнее и порадует экономичностью.
Электромобили — Tesla Model Y
Tesla Model Y — самое популярное авто в мире за 2024 год. Электрокроссовер быстрый и имеет немалый запас хода. Он практичнее родственного седана Tesla Model 3, а его подвеска мягче.
Субкомпактные кроссоверы — Subaru Crosstrek
Кроссовер Subaru Crosstrek имеет крепкую подвеску и высокий клиренс, поэтому прекрасно чувствует себя на бездорожье. Он надежный и богато оснащен, а также получил неплохой комплекс систем безопасности EyeSight.
Компактные кроссоверы — Subaru Forester
Новый Subaru Forester осовременили, однако он остается верным своей первоначальной концепции. Он стал просторнее и тише, но до сих пор имеет хорошую проходимость и комфортабельную подвеску.
Экономичные кроссоверы — Toyota RAV4 PHEV
Плагин-гибрид Toyota RAV4 — самая мощная и быстрая версия в истории модели. Впрочем, 306-сильный кроссовер не только способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с, но и может преодолеть 67 км на электротяге. К тому же, он экономичен.
Компактные премиальные кроссоверы — Lexus NX 350h и 450h+
Гибриды Lexus NX традиционно надежны и экономичны (расходуют 6,2 л/100 км). Кроссовер имеет качественный интерьер и богато оснащен. Плагин-гибридная версия Lexus NX 450h+ имеет ту же 306-сильную установку, что и Toyota RAV4 PHEV, поэтому быстрая и способна проехать 60 км в электрическом режиме.
Среднеразмерные кроссоверы — Toyota Highlander Hybrid
Toyota Highlander - просторный семейный кроссовер с мягкой подвеской и богатым оснащением по безопасности. Модель очень надежна, а гибридная версия расходует 5,7 л/100 км на трассе и способна преодолеть почти 1000 км на одном баке.
Среднеразмерные премиальные кроссоверы — BMW X5 и X5 PHEV
Премиальный кроссовер BMW X5 традиционно интересен в управлении и доступен в мощных версиях. У него очень качественный салон с удобными креслами и хорошая шумоизоляция. Плагин-гибрид BMW X5 способен проехать 63 км на электротяге.Важно
Пикапы — Ford Maverick и Maverick Hybrid
Ford Maverick — нетипичный американский пикап с несущим кузовом. У него нет рамы, зато он комфортнее, маневреннее и значительно экономичнее. Особенно мало топлива расходует гибрид Ford Maverick — 6,3 л/100 км в смешанном цикле.
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