Nissan презентовал стильный и недорогой семейный седан (фото)

Новому Nissan Sentra обновили внешность, причем разные версии модели теперь больше отличаются по дизайну. Двигатель седана стал экономичнее.

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Опубликованы официальные фото Nissan Sentra 2024. Седан С-класса прошел плановую модернизацию и поступит в продажу с осени по цене от 20 000 долларов. Об этом сообщает сайт Nissan.

В версии SR на крышке багажника установлен спойлер Фото: Nissan

Новый Nissan Sentra не слишком изменился внешне и сохраняет динамичный дизайн. Седану освежили решетку радиатора, оптику и бамперы. В базовой версии установлены новые 16-дюймовые диски. Примечательно, что авто отличается от китайской версии, представленной несколько месяцев назад.

Спортивная версия SR выглядит ярче стандартного седана. У нее особая решетка радиатора, декор черного цвета, задний спойлер и 18-дюймовые диски.

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В салоне улучшены материалы отделки. У всех Nissan Sentra 2024 установлены скошенный руль и 7,0-дюймовый сенсорный дисплей, а оснащение включает систему автоматического торможения. Топовая версия SV Premium получила камеры кругового обзора, увеличенный 8,0-дюймовый тачскрин и акустику Bose с 8 динамиками.

В салоне улучшена отделка Фото: Nissan

Бензиновая 2,0-литровая четверка по-прежнему развивает 149 л. с., но дополнена системой глушения при остановках, что сделало ее экономичнее. В отдельных странах Nissan Sentra также предлагают с 1,6-литровым двигателем на 135 л. с. и 136-сильной гибридной установкой e-Power. В последнем случае расход топлива составляет 3,9 л/100 км.

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