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Авто

Nissan представил семейный седан за $17 500 с очень низким расходом топлива (фото)

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Фото: Nissan | Новый Nissan Sylphy/Sentra узнается по измененной передней части

Седан Nissan Sentra изменился внешне и получил увеличенный дисплей в салоне. Наряду с бензиновыми версиями доступен и экономичный гибрид e-Power.

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Презентован новый Nissan Sentra 2023. Недорогой седан С-класса прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу с весны по цене от 17 500 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

Nissan Sylphy 2023, Nissan Sylphy, Nissan Sentra 2023, Nissan Sentra, новый Nissan Sentra, седан Nissan Sentra Fullscreen
Сзади заменены фонари
Фото: Nissan

Nissan Sentra 2023 показали в Китае, где модель известна под названием Sylphy. Обновленный седан узнается по увеличенной решетке радиатора, новому переднему бамперу, измененным фарам и фонарям. Также предложены колесные диски нового дизайна.

Nissan Sylphy 2023, Nissan Sylphy, Nissan Sentra 2023, Nissan Sentra, новый Nissan Sentra, седан Nissan Sentra Fullscreen
Гибрид отличается иной решеткой радиатора
Фото: Nissan

Примечательно, что дизайн Nissan Sylphy/Sentra теперь разнится в зависимости от версии модели. В частности, гибрид получил особую радиаторную решетку.

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В салоне установили увеличенный сенсорный дисплей, а также изменили кнопки на центральной панели и дефлекторы системы вентиляции.

Nissan Sylphy 2023, Nissan Sylphy, Nissan Sentra 2023, Nissan Sentra, новый Nissan Sentra, седан Nissan Sentra Fullscreen
Фото: Nissan

Двигатели седана остались прежними. Новый Nissan Sentra доступен с бензиновыми четверками объемом 1,6 л (135 л. с.) и 2,0 л (149 л. с.), работающими в паре с вариатором. Гибрид оснащен 136-сильной установкой e-Power: в ней колеса вращает электромотор, а бензиновый двигатель на 72 л. с. служит генератором и вырабатывает электроэнергию. Расход топлива в этом случае равен 3,9 л/100 км.

Ранее Фокус сообщал, что Nissan презентовали спортивный электромобиль с нестандартным дизайном.

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