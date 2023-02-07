Nissan представил семейный седан за $17 500 с очень низким расходом топлива (фото)

Седан Nissan Sentra изменился внешне и получил увеличенный дисплей в салоне. Наряду с бензиновыми версиями доступен и экономичный гибрид e-Power.

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Презентован новый Nissan Sentra 2023. Недорогой седан С-класса прошел плановый фейслифтинг и поступит в продажу с весны по цене от 17 500 долларов. Об этом сообщает сайт Autohome.

[ + – ] Сзади заменены фонари Фото: Nissan

Nissan Sentra 2023 показали в Китае, где модель известна под названием Sylphy. Обновленный седан узнается по увеличенной решетке радиатора, новому переднему бамперу, измененным фарам и фонарям. Также предложены колесные диски нового дизайна.

[ + – ] Гибрид отличается иной решеткой радиатора Фото: Nissan

Примечательно, что дизайн Nissan Sylphy/Sentra теперь разнится в зависимости от версии модели. В частности, гибрид получил особую радиаторную решетку.

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В салоне установили увеличенный сенсорный дисплей, а также изменили кнопки на центральной панели и дефлекторы системы вентиляции.

Фото: Nissan

Двигатели седана остались прежними. Новый Nissan Sentra доступен с бензиновыми четверками объемом 1,6 л (135 л. с.) и 2,0 л (149 л. с.), работающими в паре с вариатором. Гибрид оснащен 136-сильной установкой e-Power: в ней колеса вращает электромотор, а бензиновый двигатель на 72 л. с. служит генератором и вырабатывает электроэнергию. Расход топлива в этом случае равен 3,9 л/100 км.

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