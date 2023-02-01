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Электрокроссовер Nissan Ariya отправится в автопробег от северного до южного полюса (фото)

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Фото: Nissan | Nissan Ariya отправится в автопробег от северного полюса к южному

Путешественники на Nissan Ariya преодолеют свыше 27 000 км и посетит 14 стран. Специально для автопробега электрокроссовер существенно доработали и улучшили его проходимость.

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Nissan презентовал специальную версию электрокроссовера Ariya. Ей предстоит очень сложное испытание: авто первым в мире проедет от магнитного северного полюса к южному. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

Электрокроссовер Nissan Ariya, Nissan Ariya, новый Nissan Ariya, электромобиль Nissan Ariya, кроссовер Nissan Fullscreen
Управлять авто будут супруги Рэмзи из Великобритании
Фото: Nissan

Управлять Nissan Ariya будут известные британские путешественники Крис и Джули Рэмзи. Автопробег протяженностью свыше 27 000 км стартует в марте и займет 10 месяцев, а его маршрут пройдет через 14 стран. Кроссовер пересечет Северную и Южную Америку и финиширует в Антарктиде.

Электрокроссовер Nissan Ariya, Nissan Ariya, новый Nissan Ariya, электромобиль Nissan Ariya, кроссовер Nissan Fullscreen
Для бездорожья увеличили клиренс кроссовера и установили огромные шины
Фото: Nissan

Естественно, для автопробега электромобиль Nissan Ariya доработали. К бездорожью его подготовили в известном исландском ателье Arctic Trucks, которое славится своими экстремальными внедорожниками.

Электрокроссовер Nissan Ariya, Nissan Ariya, новый Nissan Ariya, электромобиль Nissan Ariya, кроссовер Nissan Fullscreen
На крыше Nissan Ariya появился багажник
Фото: Nissan

За основу взяли топовый кроссовер Nissan Ariya E-4orce с полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 394 л. с. Он получил огромные 39-дюймовые шины BF Goodrich, защиту днища и расширители арок, а его клиренс серьезно увеличили.

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Кроме того, на крыше появился багажник. В салоне установили портативную кофемашину и метеостанцию, а оснащение пополнил дрон для разведки маршрута.

Электрокроссовер Nissan Ariya, Nissan Ariya, новый Nissan Ariya, электромобиль Nissan Ariya, кроссовер Nissan Fullscreen
Автопробег стартует в марте и продлится 10 месяцев
Фото: Nissan

Аккумуляторная батарея Nissan Ariya на 89 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км. Поскольку по маршруту далеко не всегда будет возможность подзарядиться, то кроссовер будет буксировать прицеп-повербанк с ветрогенератором и солнечными батареями.

Ранее Фокус сообщал, что электрический кроссовер Nissan Ariya пройдет сразу 400 разных краш-тестов.

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