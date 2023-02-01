Электрокроссовер Nissan Ariya отправится в автопробег от северного до южного полюса (фото)

Путешественники на Nissan Ariya преодолеют свыше 27 000 км и посетит 14 стран. Специально для автопробега электрокроссовер существенно доработали и улучшили его проходимость.

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Nissan презентовал специальную версию электрокроссовера Ariya. Ей предстоит очень сложное испытание: авто первым в мире проедет от магнитного северного полюса к южному. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.

[ + – ] Управлять авто будут супруги Рэмзи из Великобритании Фото: Nissan

Управлять Nissan Ariya будут известные британские путешественники Крис и Джули Рэмзи. Автопробег протяженностью свыше 27 000 км стартует в марте и займет 10 месяцев, а его маршрут пройдет через 14 стран. Кроссовер пересечет Северную и Южную Америку и финиширует в Антарктиде.

[ + – ] Для бездорожья увеличили клиренс кроссовера и установили огромные шины Фото: Nissan

Естественно, для автопробега электромобиль Nissan Ariya доработали. К бездорожью его подготовили в известном исландском ателье Arctic Trucks, которое славится своими экстремальными внедорожниками.

[ + – ] На крыше Nissan Ariya появился багажник Фото: Nissan

За основу взяли топовый кроссовер Nissan Ariya E-4orce с полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 394 л. с. Он получил огромные 39-дюймовые шины BF Goodrich, защиту днища и расширители арок, а его клиренс серьезно увеличили.

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Кроме того, на крыше появился багажник. В салоне установили портативную кофемашину и метеостанцию, а оснащение пополнил дрон для разведки маршрута.

[ + – ] Автопробег стартует в марте и продлится 10 месяцев Фото: Nissan

Аккумуляторная батарея Nissan Ariya на 89 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км. Поскольку по маршруту далеко не всегда будет возможность подзарядиться, то кроссовер будет буксировать прицеп-повербанк с ветрогенератором и солнечными батареями.

Ранее Фокус сообщал, что электрический кроссовер Nissan Ariya пройдет сразу 400 разных краш-тестов.

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