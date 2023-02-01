Электрокроссовер Nissan Ariya отправится в автопробег от северного до южного полюса (фото)
Путешественники на Nissan Ariya преодолеют свыше 27 000 км и посетит 14 стран. Специально для автопробега электрокроссовер существенно доработали и улучшили его проходимость.
Nissan презентовал специальную версию электрокроссовера Ariya. Ей предстоит очень сложное испытание: авто первым в мире проедет от магнитного северного полюса к южному. Об этом сообщает официальный сайт японской марки.
Управлять Nissan Ariya будут известные британские путешественники Крис и Джули Рэмзи. Автопробег протяженностью свыше 27 000 км стартует в марте и займет 10 месяцев, а его маршрут пройдет через 14 стран. Кроссовер пересечет Северную и Южную Америку и финиширует в Антарктиде.
Естественно, для автопробега электромобиль Nissan Ariya доработали. К бездорожью его подготовили в известном исландском ателье Arctic Trucks, которое славится своими экстремальными внедорожниками.
За основу взяли топовый кроссовер Nissan Ariya E-4orce с полным приводом и двумя моторами суммарной мощностью 394 л. с. Он получил огромные 39-дюймовые шины BF Goodrich, защиту днища и расширители арок, а его клиренс серьезно увеличили.Важно
Кроме того, на крыше появился багажник. В салоне установили портативную кофемашину и метеостанцию, а оснащение пополнил дрон для разведки маршрута.
Аккумуляторная батарея Nissan Ariya на 89 кВтч обеспечивает запас хода около 400 км. Поскольку по маршруту далеко не всегда будет возможность подзарядиться, то кроссовер будет буксировать прицеп-повербанк с ветрогенератором и солнечными батареями.
Ранее Фокус сообщал, что электрический кроссовер Nissan Ariya пройдет сразу 400 разных краш-тестов.
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