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Авто

Електрокросовер Nissan Ariya вирушить в автопробіг від північного до південного полюса (фото)

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Фото: Nissan | Nissan Ariya вирушить в автопробіг від північного полюса до південного

Мандрівники на Nissan Ariya подолають понад 27 000 км і відвідають 14 країн. Спеціально для автопробігу електрокросовер суттєво доопрацювали та покращили його прохідність.

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Nissan презентував спеціальну версію електрокросовера Ariya. Вона чекає на дуже складне випробування: авто першим у світі проїде від магнітного північного полюса до південного. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

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Керувати авто буде подружжя Ремзі з Великої Британії
Фото: Nissan

Керувати Nissan Ariya будуть відомі британські мандрівники Кріс і Джулі Ремзі. Автопробіг завдовжки понад 27 000 км стартує у березні та займе 10 місяців, а його маршрут пройде через 14 країн. Кросовер перетне Північну та Південну Америку і фінішує в Антарктиді.

Електрокросовер Nissan Ariya, Nissan Ariya, новий Nissan Ariya, електромобіль Nissan Ariya, кросовер Nissan Fullscreen
Для бездоріжжя збільшили кліренс кросовера та встановили величезні шини
Фото: Nissan

Звичайно, для автопробігу електромобіль Nissan Ariya допрацювали. До бездоріжжя його підготували у відомому ісландському ательє Arctic Trucks, яке славиться своїми екстремальними позашляховиками.

Електрокросовер Nissan Ariya, Nissan Ariya, новий Nissan Ariya, електромобіль Nissan Ariya, кросовер Nissan Fullscreen
На даху Nissan Ariya з'явився багажник
Фото: Nissan

За основу взяли топовий кросовер Nissan Ariya E-4orce з повним приводом і двома моторами сумарною потужністю 394 к. с. Він отримав величезні 39-дюймові шини BF Goodrich, захист днища та розширювачі арок, а його кліренс серйозно збільшили.

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Окрім того, на даху з'явився багажник. У салоні встановили портативну кавоварку та метеостанцію, а оснащення поповнив дрон для розвідки маршруту.

Електрокросовер Nissan Ariya, Nissan Ariya, новий Nissan Ariya, електромобіль Nissan Ariya, кросовер Nissan Fullscreen
Автопробіг стартує в березні й триватиме 10 місяців
Фото: Nissan

Акумуляторна батарея Nissan Ariya на 89 кВтг забезпечує запас ходу приблизно 400 км. Оскільки по маршруту далеко не завжди буде можливість підзарядитися, то кросовер буксируватиме причіп-повербанк із вітрогенератором і сонячними батареями.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний кросовер Nissan Ariya пройде одразу 400 різних краш-тестів.

Також ми писали, що електрокросовер Skoda Enyaq за один день побив два світові рекорди.