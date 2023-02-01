Електрокросовер Nissan Ariya вирушить в автопробіг від північного до південного полюса (фото)

Мандрівники на Nissan Ariya подолають понад 27 000 км і відвідають 14 країн. Спеціально для автопробігу електрокросовер суттєво доопрацювали та покращили його прохідність.

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Nissan презентував спеціальну версію електрокросовера Ariya. Вона чекає на дуже складне випробування: авто першим у світі проїде від магнітного північного полюса до південного. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.

[ + – ] Керувати авто буде подружжя Ремзі з Великої Британії Фото: Nissan

Керувати Nissan Ariya будуть відомі британські мандрівники Кріс і Джулі Ремзі. Автопробіг завдовжки понад 27 000 км стартує у березні та займе 10 місяців, а його маршрут пройде через 14 країн. Кросовер перетне Північну та Південну Америку і фінішує в Антарктиді.

[ + – ] Для бездоріжжя збільшили кліренс кросовера та встановили величезні шини Фото: Nissan

Звичайно, для автопробігу електромобіль Nissan Ariya допрацювали. До бездоріжжя його підготували у відомому ісландському ательє Arctic Trucks, яке славиться своїми екстремальними позашляховиками.

[ + – ] На даху Nissan Ariya з'явився багажник Фото: Nissan

За основу взяли топовий кросовер Nissan Ariya E-4orce з повним приводом і двома моторами сумарною потужністю 394 к. с. Він отримав величезні 39-дюймові шини BF Goodrich, захист днища та розширювачі арок, а його кліренс серйозно збільшили.

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Окрім того, на даху з'явився багажник. У салоні встановили портативну кавоварку та метеостанцію, а оснащення поповнив дрон для розвідки маршруту.

[ + – ] Автопробіг стартує в березні й триватиме 10 місяців Фото: Nissan

Акумуляторна батарея Nissan Ariya на 89 кВтг забезпечує запас ходу приблизно 400 км. Оскільки по маршруту далеко не завжди буде можливість підзарядитися, то кросовер буксируватиме причіп-повербанк із вітрогенератором і сонячними батареями.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний кросовер Nissan Ariya пройде одразу 400 різних краш-тестів.

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