Електрокросовер Nissan Ariya вирушить в автопробіг від північного до південного полюса (фото)
Мандрівники на Nissan Ariya подолають понад 27 000 км і відвідають 14 країн. Спеціально для автопробігу електрокросовер суттєво доопрацювали та покращили його прохідність.
Nissan презентував спеціальну версію електрокросовера Ariya. Вона чекає на дуже складне випробування: авто першим у світі проїде від магнітного північного полюса до південного. Про це повідомляє офіційний сайт японської марки.
Керувати Nissan Ariya будуть відомі британські мандрівники Кріс і Джулі Ремзі. Автопробіг завдовжки понад 27 000 км стартує у березні та займе 10 місяців, а його маршрут пройде через 14 країн. Кросовер перетне Північну та Південну Америку і фінішує в Антарктиді.
Звичайно, для автопробігу електромобіль Nissan Ariya допрацювали. До бездоріжжя його підготували у відомому ісландському ательє Arctic Trucks, яке славиться своїми екстремальними позашляховиками.
За основу взяли топовий кросовер Nissan Ariya E-4orce з повним приводом і двома моторами сумарною потужністю 394 к. с. Він отримав величезні 39-дюймові шини BF Goodrich, захист днища та розширювачі арок, а його кліренс серйозно збільшили.Важливо
Окрім того, на даху з'явився багажник. У салоні встановили портативну кавоварку та метеостанцію, а оснащення поповнив дрон для розвідки маршруту.
Акумуляторна батарея Nissan Ariya на 89 кВтг забезпечує запас ходу приблизно 400 км. Оскільки по маршруту далеко не завжди буде можливість підзарядитися, то кросовер буксируватиме причіп-повербанк із вітрогенератором і сонячними батареями.
Раніше Фокус повідомляв, що електричний кросовер Nissan Ariya пройде одразу 400 різних краш-тестів.
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