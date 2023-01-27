Nissan готовит недорогое семейное авто с расходом менее 5 л на 100 км (фото)

Новый Nissan будет довольно компактным (4,25 м в длину), но при этом получит три ряда сидений. Минивэн оснастят экономичной гибридной установкой e-Power.

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В модельном ряду Nissan появится новый компактный минивэн. Модель могут представить уже нынешней весной. Об этом стало известно журналистам японского сайта BestCarWeb.

Минивэн Nissan построят на платформе компактного хэтчбека Note. Он будет несколько крупнее собрата: его колесная база прибавит 140 мм и достигнет 2720 мм. Длина составит 4250 мм, ширина – 1695 мм, а высота – 1700 мм.

[ + – ] Минивэн получит гибридную установку e-Power Фото: BestCarWeb

Дизайн также будет выдержан в духе Nissan Note – с широкой решеткой радиатора и тоненькими светодиодными фарами. Важным отличием минивэна станут сдвижные боковые двери – такое решение облегчит посадку и высадку.

Несмотря на компактные размеры, минивэн Nissan предложат в семиместном исполнении, хотя не исключено, что третий ряд кресел будет опцией. Скорее всего, он будет рассчитан только на детей.

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У Nissan Note позаимствуют и гибридную силовую установку e-Power. В ней колеса вращает 136-сильный электромотор, а 1,2-литровый бензиновый двигатель на 82 л. с. выполняет роль генератора и вырабатывает электроэнергию. Расход топлива составит менее 5 л/100 км в смешанном цикле.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок выходит новый Nissan X-Trail. Он также получил гибридную установку e-Power, но большей мощности.