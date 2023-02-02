Nissan представили спортивный электромобиль с нестандартным дизайном (фото)

Nissan Max-Out обладает необычным дизайном и передовыми технологиями. Он демонстрирует направление компании в создании новых электромобилей.

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Nissan представили необычный концепт-кар Max-Out, который демонстрирует подход компании к новым электромобилям. Об этом сообщили на сайте AutoCar.

Двухместный кабриолет Nissan Max-Out получил ретро-дизайн и передовые технологии. Его внешний вид не похож ни на один современный автомобиль.

[ + – ] Сзади Nissan Max-Out расположена светодиодная полоса, которая может менять цвет Фото: Nissan

Спереди вместо решетки радиатора появилось большое вентиляционное отверстие, которое плавно заканчивается в области капота. Передняя и задняя оптика почти идентичны.

[ + – ] Передняя и задняя части Nissan Max-Out выполнены почти симметрично Фото: Nissan

Внутри установлен большой цифровой дисплей, которым может пользоваться как водитель, так и пассажир. Рулевое колесо напоминает штурвал самолета.

[ + – ] Большой дисплей установлен по центру интерьера Фото: Nissan

На центральном дисплее может отображаться информация о поездке, а также игры, музыка или записи времени прохождения круга. Отсутствие педалей указывает на высокий уровень автономности.

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Пока в Nissan не сообщили подробностей о силовой установке концепта — известно только, что у него полный привод и два мотора. Если он поступит в производство, вероятнее всего, он будет использовать технологию твердотельных аккумуляторов. Это позволит заряжаться в три раза быстрее современных аккумуляторов электромобилей.

Ранее Фокус рассказал, что в модельном ряду Nissan появится новый компактный минивэн.