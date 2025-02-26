Американці назвали найякісніші та найнадійніші авто 2025 року (фото)

Експерти відібрали 10 надійних, якісних та безпечних автомобілів різних класів. У рейтингу переважають японські моделі.

Related video

У США опублікували рейтинг якості автомобілів. Його створило видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях.

До рейтингу потрапили 10 нових авто різних класів і цінових категорій, які отримали найвищу оцінку від Consumer Reports — Top Pick. Щоб її здобути, модель повинна добре проявити себе в тест-драйвах, бути надійною і відмінно пройти каш-тести.

Цього року в рейтингу найкращих авто домінують японські моделі: їх одразу 7, причому 4 — продукція концерну Toyota. Також до топ 10 потрапили дві американські та одна німецька модель.

Компактні авто — Nissan Sentra

Nissan Sentra Фото: Nissan

Nissan Sentra – один із найдешевших у своєму класі, проте його не назвеш бюджетним. У нього доволі якісний салон та багате оснащення з безпеки. Седан просторий, економічний та комфортний.

Важливо

Практичні та комфортні: названо кращі компактні кросовери з пробігом (фото)

Середньорозмірні авто — Toyota Camry

Toyota Camry Фото: Toyota

Toyota Camry давно є стандартом в D-класі. Нове покоління моделі зберігає традиційні якості (комфортна їзда, місткий салон), проте стало сучаснішим. Гібрид Toyota Camry став потужнішим і порадує економічністю.

Електромобілі — Tesla Model Y

Tesla Model Y Фото: Tesla

Tesla Model Y — найпопулярніше авто у світі за 2024 рік. Електрокросовер швидкий та має чималий запас ходу. Він практичніший за споріднений седан Tesla Model 3, а його підвіска м’якша.

Субкомпактні кросовери — Subaru Crosstrek

Subaru Crosstrek Фото: Subaru

Кросовер Subaru Crosstrek має міцну підвіску і високий кліренс, тому чудово почувається на бездоріжжі. Він надійний і багато оснащений, а також отримав непоганий комплекс систем безпеки EyeSight.

Компактні кросовери — Subaru Forester

Subaru Forester Фото: Subaru

Новий Subaru Forester осучаснили, проте він залишається вірним своїй початковій концепції. Він став просторішим та тихішим, але досі має гарну прохідність та комфортабельну підвіску.

Економічні кросовери — Toyota RAV4 PHEV

Toyota RAV4 PHEV Фото: Toyota

Плагін-гібрид Toyota RAV4 – найпотужніша і найшвидша версія в історії моделі. Утім, 306-сильний кросовер не лише здатен розігнатися до 100 км/год за 6,2 с, але і може подолати 67 км на електротязі. До того ж, він економічний.

Компактні преміальні кросовери — Lexus NX 350h і 450h+

Lexus NX Фото: Lexus

Гібриди Lexus NX традиційно надійні та економічні (витрачають 6,2 л/100 км). Кросовер має якісний інтер’єр і багато оснащений. Плагін-гібридна версія Lexus NX 450h+ має ту ж саму 306-сильну установку, що і Toyota RAV4 PHEV, тому швидка і здатна проїхати 60 км в електричному режимі.

Середньорозмірні кросовери — Toyota Highlander Hybrid

Toyota Highlander Hybrid Фото: Toyota

Toyota Highlander — просторий сімейний кросовер із м’якою підвіскою та багатим оснащенням з безпеки. Модель дуже надійна, а гібридна версія витрачає 5,7 л/100 км на трасі й здатна подолати майже 1000 км на одному баку.

Середньорозмірні преміальні кросовери — BMW X5 і X5 PHEV

BMW X5 Фото: BMW

Преміальний кросовер BMW X5 традиційно цікавий у керуванні та доступний у потужних версіях. У нього дуже якісний салон зі зручними кріслами та гарна шумоізоляція. Плагін-гібрид BMW X5 здатен проїхати 63 км на електротязі.

Важливо

Зручні та просторі: названо кращі нові автомобілі для високих людей (фото)

Пікапи — Ford Maverick і Maverick Hybrid

Ford Maverick Фото: Ford

Ford Maverick — нетиповий американський пікап із несучим кузовом. У нього немає рами, зате він комфортніший, маневреніший і значно економічніший. Особливо мало пального витрачає гібрид Ford Maverick – 6,3 л/100 км у змішаному циклі.

Раніше Фокус розповідав про найнадійніші авто з пробігом віком до 3 років.

Також ми писали про найдорожчі та найдешевші в утриманні автомобілі.