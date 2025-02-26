Американці назвали найякісніші та найнадійніші авто 2025 року (фото)
Експерти відібрали 10 надійних, якісних та безпечних автомобілів різних класів. У рейтингу переважають японські моделі.
У США опублікували рейтинг якості автомобілів. Його створило видання Consumer Reports, яке спеціалізується на споживчих дослідженнях.
До рейтингу потрапили 10 нових авто різних класів і цінових категорій, які отримали найвищу оцінку від Consumer Reports — Top Pick. Щоб її здобути, модель повинна добре проявити себе в тест-драйвах, бути надійною і відмінно пройти каш-тести.
Цього року в рейтингу найкращих авто домінують японські моделі: їх одразу 7, причому 4 — продукція концерну Toyota. Також до топ 10 потрапили дві американські та одна німецька модель.
Компактні авто — Nissan Sentra
Nissan Sentra – один із найдешевших у своєму класі, проте його не назвеш бюджетним. У нього доволі якісний салон та багате оснащення з безпеки. Седан просторий, економічний та комфортний.
Середньорозмірні авто — Toyota Camry
Toyota Camry давно є стандартом в D-класі. Нове покоління моделі зберігає традиційні якості (комфортна їзда, місткий салон), проте стало сучаснішим. Гібрид Toyota Camry став потужнішим і порадує економічністю.
Електромобілі — Tesla Model Y
Tesla Model Y — найпопулярніше авто у світі за 2024 рік. Електрокросовер швидкий та має чималий запас ходу. Він практичніший за споріднений седан Tesla Model 3, а його підвіска м’якша.
Субкомпактні кросовери — Subaru Crosstrek
Кросовер Subaru Crosstrek має міцну підвіску і високий кліренс, тому чудово почувається на бездоріжжі. Він надійний і багато оснащений, а також отримав непоганий комплекс систем безпеки EyeSight.
Компактні кросовери — Subaru Forester
Новий Subaru Forester осучаснили, проте він залишається вірним своїй початковій концепції. Він став просторішим та тихішим, але досі має гарну прохідність та комфортабельну підвіску.
Економічні кросовери — Toyota RAV4 PHEV
Плагін-гібрид Toyota RAV4 – найпотужніша і найшвидша версія в історії моделі. Утім, 306-сильний кросовер не лише здатен розігнатися до 100 км/год за 6,2 с, але і може подолати 67 км на електротязі. До того ж, він економічний.
Компактні преміальні кросовери — Lexus NX 350h і 450h+
Гібриди Lexus NX традиційно надійні та економічні (витрачають 6,2 л/100 км). Кросовер має якісний інтер’єр і багато оснащений. Плагін-гібридна версія Lexus NX 450h+ має ту ж саму 306-сильну установку, що і Toyota RAV4 PHEV, тому швидка і здатна проїхати 60 км в електричному режимі.
Середньорозмірні кросовери — Toyota Highlander Hybrid
Toyota Highlander — просторий сімейний кросовер із м’якою підвіскою та багатим оснащенням з безпеки. Модель дуже надійна, а гібридна версія витрачає 5,7 л/100 км на трасі й здатна подолати майже 1000 км на одному баку.
Середньорозмірні преміальні кросовери — BMW X5 і X5 PHEV
Преміальний кросовер BMW X5 традиційно цікавий у керуванні та доступний у потужних версіях. У нього дуже якісний салон зі зручними кріслами та гарна шумоізоляція. Плагін-гібрид BMW X5 здатен проїхати 63 км на електротязі.Важливо
Пікапи — Ford Maverick і Maverick Hybrid
Ford Maverick — нетиповий американський пікап із несучим кузовом. У нього немає рами, зате він комфортніший, маневреніший і значно економічніший. Особливо мало пального витрачає гібрид Ford Maverick – 6,3 л/100 км у змішаному циклі.
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