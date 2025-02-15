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Авто

Визначено найнадійніші вживані автомобілі віком до 3 років (фото)

Lexus Buick, найнадійніші авто, рейтинг надійності
Фото: Motor Trend | Lexus і Buick визнали найнадійнішими автовиробниками

Експерти відзначають, що автомобілі стали менш надійними за останні роки. Найкраще проявили себе моделі концернів Toyota і General Motors.

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У США оприлюднили рейтинг надійності авто з пробігом віком до 3 років. Його підготувало агентство J.D. Power та опублікувало на своєму сайті.

У рамках дослідження експерти опитали власників трирічних авто, аби ті розповіли про основні проблеми та несправності. Кількість проблем на 100 авто є основним показником у рейтингу.

рейтинг надійності авто, найнадійніші авто, рейтинг надійності Fullscreen
Загальний рівень надійності авто знизився
Фото: J.D. Power

Експерти J.D. Power фіксують, що якість авто знижується, адже середній показник проблем серед трирічних авто погіршився до 202. Найчастіше власники скаржаться на неполадки електроніки та мультимедіа, проблеми з програмним забезпеченням та підключенням гаджетів.

Відзначається, що гібриди та бензинові авто є найнадійнішими – їх показник проблем становить 199 і 200, відповідно. Електрокари покращили позиції, проте ще відстають – 223 проблеми на 100 авто. Найгірше ж себе проявили дизельні моделі (233) та плагін-гібриди (242).

Toyota Avalon, найнадійніші авто, рейтинг надійності Fullscreen
Toyota Avalon визнали найнадійнішим трирічним авто
Фото: Toyota

Серед брендів лідирують Lexus (140 проблем на 100 авто) та Buick (143). Також непогані показники – в Mazda, Toyota та Cadillac. У хвості рейтингу – Volkswagen (285), Chrysler (282) і Jeep (275).

Найнадійніше авто з пробігом віком 3 роки – Toyota Avalon. Крім того, названі переможці в різних класах і серед них найбільше моделей концернів Toyota та General Motors.

Toyota RAV4, найнадійніші авто, рейтинг надійності Fullscreen
Серед компактних кросоверів лідирує Toyota RAV4
Фото: Toyota

Компактні авто:

  1. Toyota Corolla.
  2. Kia Forte (Cerato).
  3. Subaru Impreza.
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Компактні преміальні авто:

  1. BMW 3 Series.
  2. BMW 4 Series.

Середньорозмірні авто:

  1. Toyota Camry.
  2. Nissan Altima.
  3. Hyundai Sonata.

Мінівени:

  • Toyota Sienna.

Спорткари:

  • Chevrolet Corvette.

Субкомпактні кросовери:

  1. Nissan Kicks.
  2. Subaru Crosstrek.
  3. Buick Encore GX.

Компактні кросовери:

  1. Toyota RAV4.
  2. GMC Terrain.
  3. Mazda CX-5.

Компактні преміальні кросовери:

  1. Mercedes-Benz GLC.
  2. BMW X3.
  3. BMW X4.

Середньорозмірні кросовери:

  1. Nissan Murano.
  2. Chevrolet Blazer.
  3. Toyota Venza.

Середньорозмірні преміальні кросовери:

  1. Lexus GX.
  2. Lexus RX.
  3. Cadillac XT5.

Великі кросовери:

  1. GMC Acadia.
  2. Buick Enclave.
  3. Mazda CX-9.

Великі преміальні кросовери:

  1. Cadillac XT6.
  2. BMW X5.
  3. Range Rover Sport.
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Середньорозмірні пікапи:

  1. Toyota Tacoma.
  2. GMC Canyon.
  3. Chevrolet Colorado.

Повнорозмірні пікапи:

  1. Chevrolet Silverado.
  2. GMC Sierra.

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