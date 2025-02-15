Визначено найнадійніші вживані автомобілі віком до 3 років (фото)

Експерти відзначають, що автомобілі стали менш надійними за останні роки. Найкраще проявили себе моделі концернів Toyota і General Motors.

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У США оприлюднили рейтинг надійності авто з пробігом віком до 3 років. Його підготувало агентство J.D. Power та опублікувало на своєму сайті.

У рамках дослідження експерти опитали власників трирічних авто, аби ті розповіли про основні проблеми та несправності. Кількість проблем на 100 авто є основним показником у рейтингу.

Загальний рівень надійності авто знизився Фото: J.D. Power

Експерти J.D. Power фіксують, що якість авто знижується, адже середній показник проблем серед трирічних авто погіршився до 202. Найчастіше власники скаржаться на неполадки електроніки та мультимедіа, проблеми з програмним забезпеченням та підключенням гаджетів.

Відзначається, що гібриди та бензинові авто є найнадійнішими – їх показник проблем становить 199 і 200, відповідно. Електрокари покращили позиції, проте ще відстають – 223 проблеми на 100 авто. Найгірше ж себе проявили дизельні моделі (233) та плагін-гібриди (242).

Toyota Avalon визнали найнадійнішим трирічним авто Фото: Toyota

Серед брендів лідирують Lexus (140 проблем на 100 авто) та Buick (143). Також непогані показники – в Mazda, Toyota та Cadillac. У хвості рейтингу – Volkswagen (285), Chrysler (282) і Jeep (275).

Найнадійніше авто з пробігом віком 3 роки – Toyota Avalon. Крім того, названі переможці в різних класах і серед них найбільше моделей концернів Toyota та General Motors.

Серед компактних кросоверів лідирує Toyota RAV4 Фото: Toyota

Компактні авто:

Toyota Corolla. Kia Forte (Cerato). Subaru Impreza.

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Компактні преміальні авто:

BMW 3 Series. BMW 4 Series.

Середньорозмірні авто:

Toyota Camry. Nissan Altima. Hyundai Sonata.

Мінівени:

Toyota Sienna.

Спорткари:

Chevrolet Corvette.

Субкомпактні кросовери:

Nissan Kicks. Subaru Crosstrek. Buick Encore GX.

Компактні кросовери:

Toyota RAV4. GMC Terrain. Mazda CX-5.

Компактні преміальні кросовери:

Mercedes-Benz GLC. BMW X3. BMW X4.

Середньорозмірні кросовери:

Nissan Murano. Chevrolet Blazer. Toyota Venza.

Середньорозмірні преміальні кросовери:

Lexus GX. Lexus RX. Cadillac XT5.

Великі кросовери:

GMC Acadia. Buick Enclave. Mazda CX-9.

Великі преміальні кросовери:

Cadillac XT6. BMW X5. Range Rover Sport.

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Середньорозмірні пікапи:

Toyota Tacoma. GMC Canyon. Chevrolet Colorado.

Повнорозмірні пікапи:

Chevrolet Silverado. GMC Sierra.

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