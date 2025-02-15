Визначено найнадійніші вживані автомобілі віком до 3 років (фото)
Експерти відзначають, що автомобілі стали менш надійними за останні роки. Найкраще проявили себе моделі концернів Toyota і General Motors.
У США оприлюднили рейтинг надійності авто з пробігом віком до 3 років. Його підготувало агентство J.D. Power та опублікувало на своєму сайті.
У рамках дослідження експерти опитали власників трирічних авто, аби ті розповіли про основні проблеми та несправності. Кількість проблем на 100 авто є основним показником у рейтингу.
Експерти J.D. Power фіксують, що якість авто знижується, адже середній показник проблем серед трирічних авто погіршився до 202. Найчастіше власники скаржаться на неполадки електроніки та мультимедіа, проблеми з програмним забезпеченням та підключенням гаджетів.
Відзначається, що гібриди та бензинові авто є найнадійнішими – їх показник проблем становить 199 і 200, відповідно. Електрокари покращили позиції, проте ще відстають – 223 проблеми на 100 авто. Найгірше ж себе проявили дизельні моделі (233) та плагін-гібриди (242).
Серед брендів лідирують Lexus (140 проблем на 100 авто) та Buick (143). Також непогані показники – в Mazda, Toyota та Cadillac. У хвості рейтингу – Volkswagen (285), Chrysler (282) і Jeep (275).
Найнадійніше авто з пробігом віком 3 роки – Toyota Avalon. Крім того, названі переможці в різних класах і серед них найбільше моделей концернів Toyota та General Motors.
Компактні авто:
- Toyota Corolla.
- Kia Forte (Cerato).
- Subaru Impreza.
Компактні преміальні авто:
- BMW 3 Series.
- BMW 4 Series.
Середньорозмірні авто:
- Toyota Camry.
- Nissan Altima.
- Hyundai Sonata.
Мінівени:
- Toyota Sienna.
Спорткари:
- Chevrolet Corvette.
Субкомпактні кросовери:
- Nissan Kicks.
- Subaru Crosstrek.
- Buick Encore GX.
Компактні кросовери:
- Toyota RAV4.
- GMC Terrain.
- Mazda CX-5.
Компактні преміальні кросовери:
- Mercedes-Benz GLC.
- BMW X3.
- BMW X4.
Середньорозмірні кросовери:
- Nissan Murano.
- Chevrolet Blazer.
- Toyota Venza.
Середньорозмірні преміальні кросовери:
- Lexus GX.
- Lexus RX.
- Cadillac XT5.
Великі кросовери:
- GMC Acadia.
- Buick Enclave.
- Mazda CX-9.
Великі преміальні кросовери:
- Cadillac XT6.
- BMW X5.
- Range Rover Sport.
Середньорозмірні пікапи:
- Toyota Tacoma.
- GMC Canyon.
- Chevrolet Colorado.
Повнорозмірні пікапи:
- Chevrolet Silverado.
- GMC Sierra.
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