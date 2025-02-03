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Авто

Визначено найдорожчі та найдешевші в утриманні автомобілі на ринку (фото)

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Фото: Freepik | У США порівняли затрати на утримання різних моделей авто

Експерти порівняли затрати на експлуатацію різних моделей. Найдешевшими в утриманні виявилися електрокари та бюджетні моделі, а найдорожчими — рамні позашляховики.

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Вартість утримання авто – один із ключових параметрів при виборі моделі. Далеко не завжди вона залежить від ціни авто: іноді дешеві моделі можуть бути дорогими в експлуатації. Американський сайт Self вибрав найдешевші та найдорожчі в утриманні автомобілі.

У рамках дослідження було порівняно вартість року експлуатації різних моделей. До уваги брали затрати на пальне (або зарядку електрокарів), технічне обслуговування авто та страхування.

Tesla Model 3, утримання авто, найдешевші в утриманні авто, експлаутація авто Fullscreen
Tesla Model 3 — найдешевше в утриманні авто
Фото: Tesla

Вияснилося, що гібриди та електромобілі в середньому на 15% дешевші в утриманні, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння. Найдешевші в експлуатації бренди — Tesla, Nissan та Honda, а найдорожчі – Lexus, Ram і GMC.

Серед топ 10 найдешевших в утриманні моделей — не лише бюджетні авто, але і електрокари Tesla, і сімейні седани.

Найдешевші в утриманні автомобілі:

  1. Tesla Model 3.
  2. Hyundai Elantra.
  3. Toyota Corolla.
  4. Kia Forte (Cerato).
  5. Honda Civic.
  6. Honda Accord.
  7. Tesla Model Y.
  8. Nissan Altima.
  9. Toyota Camry.
  10. Honda CR-V.
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За ціною смартфона: визначено найдешевші вживані авто на українському ринку (фото)

Найбільші затрати на утримання мають рамні пікапи та позашляховики.

Chevrolet Tahoe, утримання авто, найдешевші в утриманні авто, експлаутація авто Fullscreen
Затрати на експлуатацію Chevrolet Tahoe є найвищими
Фото: General Motors

Найдорожчі в експлуатації авто:

  1. Chevrolet Tahoe.
  2. Lexus RX.
  3. Ram Pickup.
  4. Toyota 4Runner.
  5. Chevrolet Silverado.
  6. Ford F-Series.
  7. Ford Bronco.
  8. Toyota Tundra.
  9. GMC Sierra.
  10. Chevrolet Traverse.

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