Визначено найдорожчі та найдешевші в утриманні автомобілі на ринку (фото)
Експерти порівняли затрати на експлуатацію різних моделей. Найдешевшими в утриманні виявилися електрокари та бюджетні моделі, а найдорожчими — рамні позашляховики.
Вартість утримання авто – один із ключових параметрів при виборі моделі. Далеко не завжди вона залежить від ціни авто: іноді дешеві моделі можуть бути дорогими в експлуатації. Американський сайт Self вибрав найдешевші та найдорожчі в утриманні автомобілі.
У рамках дослідження було порівняно вартість року експлуатації різних моделей. До уваги брали затрати на пальне (або зарядку електрокарів), технічне обслуговування авто та страхування.
Вияснилося, що гібриди та електромобілі в середньому на 15% дешевші в утриманні, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння. Найдешевші в експлуатації бренди — Tesla, Nissan та Honda, а найдорожчі – Lexus, Ram і GMC.
Серед топ 10 найдешевших в утриманні моделей — не лише бюджетні авто, але і електрокари Tesla, і сімейні седани.
Найдешевші в утриманні автомобілі:
- Tesla Model 3.
- Hyundai Elantra.
- Toyota Corolla.
- Kia Forte (Cerato).
- Honda Civic.
- Honda Accord.
- Tesla Model Y.
- Nissan Altima.
- Toyota Camry.
- Honda CR-V.
Найбільші затрати на утримання мають рамні пікапи та позашляховики.
Найдорожчі в експлуатації авто:
- Chevrolet Tahoe.
- Lexus RX.
- Ram Pickup.
- Toyota 4Runner.
- Chevrolet Silverado.
- Ford F-Series.
- Ford Bronco.
- Toyota Tundra.
- GMC Sierra.
- Chevrolet Traverse.
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