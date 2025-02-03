Визначено найдорожчі та найдешевші в утриманні автомобілі на ринку (фото)

Експерти порівняли затрати на експлуатацію різних моделей. Найдешевшими в утриманні виявилися електрокари та бюджетні моделі, а найдорожчими — рамні позашляховики.

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Вартість утримання авто – один із ключових параметрів при виборі моделі. Далеко не завжди вона залежить від ціни авто: іноді дешеві моделі можуть бути дорогими в експлуатації. Американський сайт Self вибрав найдешевші та найдорожчі в утриманні автомобілі.

У рамках дослідження було порівняно вартість року експлуатації різних моделей. До уваги брали затрати на пальне (або зарядку електрокарів), технічне обслуговування авто та страхування.

Tesla Model 3 — найдешевше в утриманні авто Фото: Tesla

Вияснилося, що гібриди та електромобілі в середньому на 15% дешевші в утриманні, аніж авто з двигунами внутрішнього згоряння. Найдешевші в експлуатації бренди — Tesla, Nissan та Honda, а найдорожчі – Lexus, Ram і GMC.

Серед топ 10 найдешевших в утриманні моделей — не лише бюджетні авто, але і електрокари Tesla, і сімейні седани.

Найдешевші в утриманні автомобілі:

Tesla Model 3. Hyundai Elantra. Toyota Corolla. Kia Forte (Cerato). Honda Civic. Honda Accord. Tesla Model Y. Nissan Altima. Toyota Camry. Honda CR-V.

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Найбільші затрати на утримання мають рамні пікапи та позашляховики.

Затрати на експлуатацію Chevrolet Tahoe є найвищими Фото: General Motors

Найдорожчі в експлуатації авто:

Chevrolet Tahoe. Lexus RX. Ram Pickup. Toyota 4Runner. Chevrolet Silverado. Ford F-Series. Ford Bronco. Toyota Tundra. GMC Sierra. Chevrolet Traverse.

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