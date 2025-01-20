За ціною смартфона: визначено найдешевші вживані авто на українському ринку (фото)

Найдешевші авто з пробігом в Україні — моделі середнім віком 30-40 років. Серед них — як старі ВАЗ і ЗАЗ, так і вживані Ford, Audi та Opel.

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В Україні все ще можна купити авто з пробігом на ходу за ціною менш, ніж 1000 доларів. Про це свідчить статистика, опублікована Інститутом досліджень авторинку.

Експерти інституту визначили найдешевші вживані авто на українському ринку. У рамках дослідження вони проаналізували ціни на популярні моделі авто з пробігом.

Найдешевшими є старі радянські моделі та авто 80-х і 90-х Фото: Інститут досліджень авторинку

Виявилося, що найдешевшими є радянські та пострадянські моделі авто, а також вживані іномарки 80-х та 90-х років — Ford, Opel, Audi, Mazda. Середній вік більшості цих авто перевищує 20 років: у топ 20 наймолодшими є Chery Amulet (16,5 року) та Daewoo Nexia (17,8).

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А середній вік лідерів рейтингу перевищує 40 років. Найдешевші авто в Україні – ВАЗ-2101 (середня ціна – 500 доларів) та ВАЗ-2103 ($600), тобто вони коштують на рівні потужного смартфона.

Середня ціна ВАЗ-2103 становить $600 Фото: АВТОВАЗ

Також до переліку найдоступніших авто з пробігом потрапили ВАЗ-2105 (ціна 615 доларів), ЗАЗ-1102 "Таврія" ($650) та ВАЗ-2106 ($670).

Окрім віку та стану автомобілів, причина невисокої ціни називають відсутність сучасних опцій, а також велика пропозиція таких моделей на ринку – їх не поспішають купувати, отже продавці вимушені знижувати вартість.

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