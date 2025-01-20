По цене смартфона: определены самые дешевые подержанные авто на украинском рынке (фото)
Самые дешевые авто с пробегом в Украине — модели средним возрастом 30-40 лет. Среди них — как подержанные ВАЗ и ЗАЗ, так и подержанные Ford, Audi и Opel.
В Украине все еще можно купить авто с пробегом на ходу по цене менее, чем 1000 долларов. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная Институтом исследований авторынка.
Эксперты института определили самые дешевые подержанные авто на украинском рынке. В рамках исследования они проанализировали цены на популярные модели авто с пробегом.
Оказалось, что самыми дешевыми являются советские и постсоветские модели авто, а также подержанные иномарки 80-х и 90-х годов — Ford, Opel, Audi, Mazda. Средний возраст большинства этих авто превышает 20 лет: в топ 20 самыми молодыми являются Chery Amulet (16,5 года) и Daewoo Nexia (17,8).
А средний возраст лидеров рейтинга превышает 40 лет. Самые дешевые авто в Украине — ВАЗ-2101 (средняя цена — 500 долларов) и ВАЗ-2103 ($600), то есть они стоят на уровне мощного смартфона.
Также в перечень самых доступных авто с пробегом попали ВАЗ-2105 (цена 615 долларов), ЗАЗ-1102 "Таврия" ($650) и ВАЗ-2106 ($670).
Кроме возраста и состояния автомобилей, причиной невысокой цены называют отсутствие современных опций, а также большое предложение таких моделей на рынке — их не спешат покупать, следовательно продавцы вынуждены снижать стоимость.
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