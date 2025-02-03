Определены самые дорогие и самые дешевые в содержании автомобили на рынке (фото)
Эксперты сравнили затраты на эксплуатацию различных моделей. Самыми дешевыми в содержании оказались электрокары и бюджетные модели, а самыми дорогими — рамные внедорожники.
Стоимость содержания авто — один из ключевых параметров при выборе модели. Далеко не всегда она зависит от цены авто: иногда дешевые модели могут быть дорогими в эксплуатации. Американский сайт Self выбрал самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.
В рамках исследования была сравнена стоимость года эксплуатации различных моделей. Во внимание принимали затраты на топливо (или зарядку электрокаров), техническое обслуживание авто и страхование.
Выяснилось, что гибриды и электромобили в среднем на 15% дешевле в содержании, чем авто с двигателями внутреннего сгорания. Самые дешевые в эксплуатации бренды — Tesla, Nissan и Honda, а самые дорогие — Lexus, Ram и GMC.
Среди топ 10 самых дешевых в содержании моделей — не только бюджетные авто, но и электрокары Tesla, и семейные седаны.
Самые дешевые в содержании автомобили:
- Tesla Model 3.
- Hyundai Elantra.
- Toyota Corolla.
- Kia Forte (Cerato).
- Honda Civic.
- Honda Accord.
- Tesla Model Y.
- Nissan Altima.
- Toyota Camry.
- Honda CR-V.
Наибольшие затраты на содержание имеют рамные пикапы и внедорожники.
Самые дорогие в эксплуатации авто:
- Chevrolet Tahoe.
- Lexus RX.
- Ram Pickup.
- Toyota 4Runner.
- Chevrolet Silverado.
- Ford F-Series.
- Ford Bronco.
- Toyota Tundra.
- GMC Sierra.
- Chevrolet Traverse.
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