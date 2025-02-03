Определены самые дорогие и самые дешевые в содержании автомобили на рынке (фото)

Эксперты сравнили затраты на эксплуатацию различных моделей. Самыми дешевыми в содержании оказались электрокары и бюджетные модели, а самыми дорогими — рамные внедорожники.

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Стоимость содержания авто — один из ключевых параметров при выборе модели. Далеко не всегда она зависит от цены авто: иногда дешевые модели могут быть дорогими в эксплуатации. Американский сайт Self выбрал самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.

В рамках исследования была сравнена стоимость года эксплуатации различных моделей. Во внимание принимали затраты на топливо (или зарядку электрокаров), техническое обслуживание авто и страхование.

Tesla Model 3 — самое дешевое в содержании авто Фото: Tesla

Выяснилось, что гибриды и электромобили в среднем на 15% дешевле в содержании, чем авто с двигателями внутреннего сгорания. Самые дешевые в эксплуатации бренды — Tesla, Nissan и Honda, а самые дорогие — Lexus, Ram и GMC.

Среди топ 10 самых дешевых в содержании моделей — не только бюджетные авто, но и электрокары Tesla, и семейные седаны.

Самые дешевые в содержании автомобили:

Tesla Model 3. Hyundai Elantra. Toyota Corolla. Kia Forte (Cerato). Honda Civic. Honda Accord. Tesla Model Y. Nissan Altima. Toyota Camry. Honda CR-V.

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Наибольшие затраты на содержание имеют рамные пикапы и внедорожники.

Затраты на эксплуатацию Chevrolet Tahoe являются самыми высокими Фото: General Motors

Самые дорогие в эксплуатации авто:

Chevrolet Tahoe. Lexus RX. Ram Pickup. Toyota 4Runner. Chevrolet Silverado. Ford F-Series. Ford Bronco. Toyota Tundra. GMC Sierra. Chevrolet Traverse.

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