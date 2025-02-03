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Авто

Определены самые дорогие и самые дешевые в содержании автомобили на рынке (фото)

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Фото: Freepik | В США сравнили затраты на содержание различных моделей авто

Эксперты сравнили затраты на эксплуатацию различных моделей. Самыми дешевыми в содержании оказались электрокары и бюджетные модели, а самыми дорогими — рамные внедорожники.

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Стоимость содержания авто — один из ключевых параметров при выборе модели. Далеко не всегда она зависит от цены авто: иногда дешевые модели могут быть дорогими в эксплуатации. Американский сайт Self выбрал самые дешевые и самые дорогие в содержании автомобили.

В рамках исследования была сравнена стоимость года эксплуатации различных моделей. Во внимание принимали затраты на топливо (или зарядку электрокаров), техническое обслуживание авто и страхование.

Tesla Model 3, содержание авто, самые дешевые в содержании авто, эксплаутация авто, эксплаутация авто Fullscreen
Tesla Model 3 — самое дешевое в содержании авто
Фото: Tesla

Выяснилось, что гибриды и электромобили в среднем на 15% дешевле в содержании, чем авто с двигателями внутреннего сгорания. Самые дешевые в эксплуатации бренды — Tesla, Nissan и Honda, а самые дорогие — Lexus, Ram и GMC.

Среди топ 10 самых дешевых в содержании моделей — не только бюджетные авто, но и электрокары Tesla, и семейные седаны.

Самые дешевые в содержании автомобили:

  1. Tesla Model 3.
  2. Hyundai Elantra.
  3. Toyota Corolla.
  4. Kia Forte (Cerato).
  5. Honda Civic.
  6. Honda Accord.
  7. Tesla Model Y.
  8. Nissan Altima.
  9. Toyota Camry.
  10. Honda CR-V.
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Наибольшие затраты на содержание имеют рамные пикапы и внедорожники.

Chevrolet Tahoe, содержание авто, самые дешевые в содержании авто, эксплаутация авто, эксплаутация авто Fullscreen
Затраты на эксплуатацию Chevrolet Tahoe являются самыми высокими
Фото: General Motors

Самые дорогие в эксплуатации авто:

  1. Chevrolet Tahoe.
  2. Lexus RX.
  3. Ram Pickup.
  4. Toyota 4Runner.
  5. Chevrolet Silverado.
  6. Ford F-Series.
  7. Ford Bronco.
  8. Toyota Tundra.
  9. GMC Sierra.
  10. Chevrolet Traverse.

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