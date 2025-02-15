Определены самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 3 лет (фото)
Эксперты отмечают, что автомобили стали менее надежными за последние годы. Лучше всего проявили себя модели концернов Toyota и General Motors.
В США обнародовали рейтинг надежности авто с пробегом в возрасте до 3 лет. Его подготовило агентство J.D. Power и опубликовало на своем сайте.
В рамках исследования эксперты опросили владельцев трехлетних авто, чтобы те рассказали об основных проблемах и неисправностях. Количество проблем на 100 авто является основным показателем в рейтинге.
Эксперты J.D. Power фиксируют, что качество авто снижается, ведь средний показатель проблем среди трехлетних авто ухудшился до 202. Чаще всего владельцы жалуются на неполадки электроники и мультимедиа, проблемы с программным обеспечением и подключением гаджетов.
Отмечается, что гибриды и бензиновые авто являются самыми надежными — их показатель проблем составляет 199 и 200, соответственно. Электрокары улучшили позиции, однако еще отстают — 223 проблемы на 100 авто. Хуже всего себя проявили дизельные модели (233) и плагин-гибриды (242).
Среди брендов лидируют Lexus (140 проблем на 100 авто) и Buick (143). Также неплохие показатели — у Mazda, Toyota и Cadillac. В хвосте рейтинга — Volkswagen (285), Chrysler (282) и Jeep (275).
Самое надежное авто с пробегом в возрасте 3 года — Toyota Avalon. Кроме того, названы победители в разных классах и среди них больше всего моделей концернов Toyota и General Motors.
Компактные авто:
- Toyota Corolla (Тойота Королла).
- Kia Forte (Cerato).
- Subaru Impreza (Субару Импреза).
Компактные премиальные авто:
- BMW 3-й серии.
- BMW 4 серии.
Среднеразмерные авто:
- Toyota Camry.
- Nissan Altima.
- Hyundai Sonata.
Минивены:
- Toyota Sienna.
Спорткары:
- Chevrolet Corvette.
Субкомпактные кроссоверы:
- Nissan Kicks.
- Subaru Crosstrek.
- Buick Encore GX.
Компактные кроссоверы:
- Toyota RAV4.
- GMC Terrain.
- Mazda CX-5.
Компактные премиальные кроссоверы:
- Mercedes-Benz GLC.
- BMW X3.
- BMW X4.
Среднеразмерные кроссоверы:
- Nissan Murano.
- Chevrolet Blazer.
- Toyota Venza.
Среднеразмерные премиальные кроссоверы:
- Lexus GX.
- Lexus RX.
- Cadillac XT5.
Большие кроссоверы:
- GMC Acadia.
- Buick Enclave.
- Mazda CX-9.
Большие премиальные кроссоверы:
- Cadillac XT6.
- BMW X5.
- Range Rover Sport.
Среднеразмерные пикапы:
- Toyota Tacoma.
- GMC Canyon.
- Chevrolet Colorado.
Полноразмерные пикапы:
- Chevrolet Silverado.
- GMC Sierra.
Ранее Фокус рассказывал о самых дешевых и самых дорогих в содержании автомобилях.
Также мы писали о лучших подержанных авто стоимостью до 4000 долларов.