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Авто

Определены самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 3 лет (фото)

Lexus Buick, самые надежные авто, рейтинг надежности, рейтинг надежности
Фото: Motor Trend | Lexus и Buick признали самыми надежными автопроизводителями

Эксперты отмечают, что автомобили стали менее надежными за последние годы. Лучше всего проявили себя модели концернов Toyota и General Motors.

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В США обнародовали рейтинг надежности авто с пробегом в возрасте до 3 лет. Его подготовило агентство J.D. Power и опубликовало на своем сайте.

В рамках исследования эксперты опросили владельцев трехлетних авто, чтобы те рассказали об основных проблемах и неисправностях. Количество проблем на 100 авто является основным показателем в рейтинге.

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Общий уровень надежности авто снизился
Фото: J.D. Power

Эксперты J.D. Power фиксируют, что качество авто снижается, ведь средний показатель проблем среди трехлетних авто ухудшился до 202. Чаще всего владельцы жалуются на неполадки электроники и мультимедиа, проблемы с программным обеспечением и подключением гаджетов.

Отмечается, что гибриды и бензиновые авто являются самыми надежными — их показатель проблем составляет 199 и 200, соответственно. Электрокары улучшили позиции, однако еще отстают — 223 проблемы на 100 авто. Хуже всего себя проявили дизельные модели (233) и плагин-гибриды (242).

Toyota Avalon, самые надежные авто, рейтинг надежности, рейтинг надежности Fullscreen
Toyota Avalon признали самым надежным трехлетним авто
Фото: Toyota

Среди брендов лидируют Lexus (140 проблем на 100 авто) и Buick (143). Также неплохие показатели — у Mazda, Toyota и Cadillac. В хвосте рейтинга — Volkswagen (285), Chrysler (282) и Jeep (275).

Самое надежное авто с пробегом в возрасте 3 года — Toyota Avalon. Кроме того, названы победители в разных классах и среди них больше всего моделей концернов Toyota и General Motors.

Toyota RAV4, самые надежные авто, рейтинг надежности, рейтинг надежности Fullscreen
Среди компактных кроссоверов лидирует Toyota RAV4
Фото: Toyota

Компактные авто:

  1. Toyota Corolla (Тойота Королла).
  2. Kia Forte (Cerato).
  3. Subaru Impreza (Субару Импреза).
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Компактные премиальные авто:

  1. BMW 3-й серии.
  2. BMW 4 серии.

Среднеразмерные авто:

  1. Toyota Camry.
  2. Nissan Altima.
  3. Hyundai Sonata.

Минивены:

  • Toyota Sienna.

Спорткары:

  • Chevrolet Corvette.

Субкомпактные кроссоверы:

  1. Nissan Kicks.
  2. Subaru Crosstrek.
  3. Buick Encore GX.

Компактные кроссоверы:

  1. Toyota RAV4.
  2. GMC Terrain.
  3. Mazda CX-5.

Компактные премиальные кроссоверы:

  1. Mercedes-Benz GLC.
  2. BMW X3.
  3. BMW X4.

Среднеразмерные кроссоверы:

  1. Nissan Murano.
  2. Chevrolet Blazer.
  3. Toyota Venza.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

  1. Lexus GX.
  2. Lexus RX.
  3. Cadillac XT5.

Большие кроссоверы:

  1. GMC Acadia.
  2. Buick Enclave.
  3. Mazda CX-9.

Большие премиальные кроссоверы:

  1. Cadillac XT6.
  2. BMW X5.
  3. Range Rover Sport.
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Среднеразмерные пикапы:

  1. Toyota Tacoma.
  2. GMC Canyon.
  3. Chevrolet Colorado.

Полноразмерные пикапы:

  1. Chevrolet Silverado.
  2. GMC Sierra.

Ранее Фокус рассказывал о самых дешевых и самых дорогих в содержании автомобилях.

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