Определены самые надежные подержанные автомобили в возрасте до 3 лет (фото)

Эксперты отмечают, что автомобили стали менее надежными за последние годы. Лучше всего проявили себя модели концернов Toyota и General Motors.

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В США обнародовали рейтинг надежности авто с пробегом в возрасте до 3 лет. Его подготовило агентство J.D. Power и опубликовало на своем сайте.

В рамках исследования эксперты опросили владельцев трехлетних авто, чтобы те рассказали об основных проблемах и неисправностях. Количество проблем на 100 авто является основным показателем в рейтинге.

Общий уровень надежности авто снизился Фото: J.D. Power

Эксперты J.D. Power фиксируют, что качество авто снижается, ведь средний показатель проблем среди трехлетних авто ухудшился до 202. Чаще всего владельцы жалуются на неполадки электроники и мультимедиа, проблемы с программным обеспечением и подключением гаджетов.

Отмечается, что гибриды и бензиновые авто являются самыми надежными — их показатель проблем составляет 199 и 200, соответственно. Электрокары улучшили позиции, однако еще отстают — 223 проблемы на 100 авто. Хуже всего себя проявили дизельные модели (233) и плагин-гибриды (242).

Toyota Avalon признали самым надежным трехлетним авто Фото: Toyota

Среди брендов лидируют Lexus (140 проблем на 100 авто) и Buick (143). Также неплохие показатели — у Mazda, Toyota и Cadillac. В хвосте рейтинга — Volkswagen (285), Chrysler (282) и Jeep (275).

Самое надежное авто с пробегом в возрасте 3 года — Toyota Avalon. Кроме того, названы победители в разных классах и среди них больше всего моделей концернов Toyota и General Motors.

Среди компактных кроссоверов лидирует Toyota RAV4 Фото: Toyota

Компактные авто:

Toyota Corolla (Тойота Королла). Kia Forte (Cerato). Subaru Impreza (Субару Импреза).

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Компактные премиальные авто:

BMW 3-й серии. BMW 4 серии.

Среднеразмерные авто:

Toyota Camry. Nissan Altima. Hyundai Sonata.

Минивены:

Toyota Sienna.

Спорткары:

Chevrolet Corvette.

Субкомпактные кроссоверы:

Nissan Kicks. Subaru Crosstrek. Buick Encore GX.

Компактные кроссоверы:

Toyota RAV4. GMC Terrain. Mazda CX-5.

Компактные премиальные кроссоверы:

Mercedes-Benz GLC. BMW X3. BMW X4.

Среднеразмерные кроссоверы:

Nissan Murano. Chevrolet Blazer. Toyota Venza.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

Lexus GX. Lexus RX. Cadillac XT5.

Большие кроссоверы:

GMC Acadia. Buick Enclave. Mazda CX-9.

Большие премиальные кроссоверы:

Cadillac XT6. BMW X5. Range Rover Sport.

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Среднеразмерные пикапы:

Toyota Tacoma. GMC Canyon. Chevrolet Colorado.

Полноразмерные пикапы:

Chevrolet Silverado. GMC Sierra.

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