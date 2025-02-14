Эксплуатация авто в сильные морозы — что стоит знать водителям

Простые правила и советы упростят эксплуатацию авто зимой и позволят без проблем пережить сильные морозы.

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Сильные морозы могут застать врасплох неподготовленного автомобилиста даже посреди зимы. К примеру, в этом году мало кто ожидал, что после теплого января в феврале ударят морозы. Пережить холода без проблем и справиться с неприятными сюрпризами позволят полезные советы и лайфхаки, которые собрал Фокус.

Не мойте авто в мороз

В сильный мороз лучше воздержаться от посещения автомойки Фото: Pixabay

Стоит воздержаться от посещения автомойки в сильные морозы. Перепад температур вреден для лакокрасочного покрытия, да и резиновые детали могут от него пострадать. По этой же причине не стоит размораживать автомобиль кипятком.

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Заправляйтесь до полного бака

Зимой лучше заправляться до полного бака Фото: enkorr.ua

Зимой лучше заправляться по максимуму, ведь в полупустом баке может образовываться конденсат, который может попасть в топливную систему и замерзнуть при низких температурах. Результат — серьезный ремонт.

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Как разморозить замки

Замок авто можно разморозить подогретым ключом

Конечно, неплохо заранее приобрести размораживатель замков, однако если его нет, можно воспользоваться спиртом — нанести его на ключ и попробовать открыть авто.

Также ключ можно подогреть зажигалкой перед тем, как вставить в замок. Однако стоит делать это осторожно, чтобы не обжечься.

Как бороться с замерзанием окон

Обычная пластиковая карта поможет счистить лед со стекла

Перед похолоданием на окна авто можно нанести водный раствор уксуса, а щетки дворников протереть спиртом или лимоном — эти меры позволят предупредить их замерзание. Боковые зеркала заднего вида можно запаковать в зип-пакеты.

Если же окна все же покрылись льдом, а скребка под рукой нет, то его может заменить обычная пластиковая банковская или транспортная карта.

Не жалейте денег на зимний концентрат для омывателя, ведь он не замерзает даже при экстремально низких температурах. К тому же, он поможет, если омыватель таки замерз — его необходимо добавить в бачок.

Как побороть запотевание в салоне

Крем для бритья позволит защитить стекло от конденсата Фото: freepik

Чтобы окна не запотевали, целесообразно приобрести специальное средство, которое наносится на стекло. В случае его отсутствия можно воспользоваться обычным кремом для бритья.

Действенным средством против запотевания является наполнитель для кошачьего туалета, оставленный в салоне в мешочках из ткани. Он действует как абсорбент и собирает влагу.

Бережем аккумулятор

Аккумулятор лучше снять во время сильного мороза Фото: Freepik

Конечно, аккумулятор стоит проверить перед наступлением холодов, однако даже если он исправен, то не лишним будет поберечь его. Не ленитесь снять его и перенести в тепло, если авто в сильный мороз остается на улице на ночь.

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Коврики спасут

Коврики могут спасти из сноговой ловушки Фото: General Motors

Обычные коврики из салона могут спасти, если авто застряло в снегу. Их нужно подложить под колеса, что придаст резине сцепление. Конечно, потом придется их чистить, но это небольшая плата за то, что машина выбралась из ловушки.

Что возить в авто зимой

Небольшая лопатка пригодится зимой Фото: Freepik

Небольшая складная лопата, зажигалка, фонарик, пуско-зарядное устройство и запас жидкости для омывателя не будут лишними в багажнике зимой. Если же приходится часто ездить на дальние расстояния, то стоит взять с собой запас воды, одеяло, химические грелки и высококалорийные продукты питания (шоколадки, орехи и т.д.).

Ранее Фокус рассказывал о "правиле трех секунд", которое позволит продлить ресурс двигателя автомобиля.

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