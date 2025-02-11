Простой лайфхак позволит водителям сэкономить несколько сотен гривен за считанные минуты (видео)

Заменить салонный фильтр авто можно своими силами. Не все автолюбители знают, что это простая и быстрая процедура.

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Автомобилист сможет сэкономить деньги на СТО благодаря очень простому лайфхаку. Для этого необходимо попасть в "секретное" отделение в салоне авто, сообщает британское издание The Mirror.

В этом отсеке спрятан фильтр салона авто. Для того, чтобы его заменить, не обязательно обращаться на сервис, ведь это можно сделать своими силами. Для справки: сейчас замена салонного фильтра в Украине стоит от 150 до 300 гривен.

В подавляющем большинстве автомобилей фильтр салона спрятан в отсеке за бардачком. Чтобы попасть туда, нужно откинуть его крышку (она фиксируется специальным креплением).

Важно

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После этого достаточно лишь открыть крышку, вытащить фильтр и заменить его новым. Эта несложная процедура занимает считанные минуты, однако является достаточно важной, ведь речь идет о здоровье водителя и пассажиров.

Салонный фильтр отвечает за очистку воздуха, который попадает в авто через систему вентиляции и кондиционирования. Он задерживает пыль, грязь, песок или копоть, а несколько дороже угольный фильтр салона также препятствует попаданию внутрь химических веществ и устраняет неприятные запахи.

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