Как избавиться от запотевания окон в авто — самый простой и необычный метод (видео)

Устранить запотевание окон авто можно, не покупая специализированные средства. Для этого понадобятся старые носки и наполнитель для кошачьего туалета.

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Запотевание стекол в авто — типичная проблема для осенне-зимнего периода. Избавиться от нее можно довольно быстро и легко. Лайфхак опубликовали на Youtube-канале DaveHax.

Запотевание окон не только создает неудобства для водителя, но и может быть опасным, ведь ухудшается обзорность. Иногда система вентиляции не справляется с ним — особенно это актуально для старых автомобилей.

Обычно рекомендуют приобрести специальные средства, которые создают пленку на стекле и не дают образовываться конденсату. Можно воспользоваться и подручными средствами вроде крема для бритья.

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Впрочем, запотевание стекла в авто можно устранить и не натирая его. Для этого нужен наполнитель для кошачьего туалета. Его следует рассыпать в мешочки из ткани (в видео их сделали из старых носков) и разложить их в салоне автомобиля.

Как известно, окна покрываются конденсатом из-за высокой влажности воздуха и разницы в температурах. Наполнитель для кошачьего туалета поглощает влагу, то есть устраняет непосредственную причину проблемы.

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