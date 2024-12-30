Як позбутися запотівання вікон в авто — найпростіший і найнезвичніший метод (відео)

Усунути запотівання вікон авто можна, не купуючи спеціалізовані засоби. Для цього знадобляться старі шкарпетки та наповнювач для котячого туалету.

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Запотівання вікон не лише створює незручності для водія, але й може бути небезпечним, адже погіршується оглядовість. Подекуди система вентиляції не справляється з ним — особливо це актуально для старих автомобілів.

Зазвичай рекомендують придбати спеціальні засоби, які створюють плівку на склі та не дають утворюватися конденсату. Можна скористатися і підручними засобами на кшталт крему для гоління.

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Утім, запотівання скла в авто можна усунути і не натираючи його. Для цього потрібен наповнювач для котячого туалету. Його слід розсипати в мішечки з тканини (у відео їх зробили зі старих шкарпеток) та розкласти їх у салоні автомобіля.

Як відомо, вікна покриваються конденсатом через високу вологість повітря та різницю в температурах. Наповнювач для котячого туалету поглинає вологу, тобто усуває безпосередню причину проблеми.

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