"З'їсть" двигун будь-якого авто: механік закликав водіїв не припускатися важливої помилки

Чиста вода, залита в радіатор машини без антифризу, призведе до дорогого ремонту мотора. Вода не зможе запобігти перегріву або замерзанню двигуна, попереджає автомеханік і блогер Скотті Кілмер.

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Власники бензинових і дизельних автомобілів можуть зробити серйозну помилку, якщо використовують чисту воду замість антифризу для охолодження двигуна. Про це розповів автомеханік і блогер Скотті Кілмер, пише видання Express.

Використання чистої води замість антифризу може обійтися занадто дорого, особливо взимку. Безумовно, дистильована вода — важливий елемент для охолодження транспортного засобу, але антифриз спеціально розробили на додаток для запобігання замерзанню.

Суміш дистильованої води й антифризу має бути "в рівні"

З огляду на низькі температури взимку, наявність достатньої кількості суміші води та антифризу може виявитися життєво важливою і вберегти автомобілістів від дорогого ремонту моторів.

"Радіатор вашого автомобіля має бути наповнений антифризом і водою в пропорції 50 на 50. Вода насправді розсіює тепло краще, ніж антифриз, але антифриз не дає їй замерзнути взимку", — пояснює автоексперт.

Антифриз також захищає двигун зсередини від кавітації (утворення порожнин). Якщо залити чисту воду, кавітація просто "з'їсть" двигун.

"Вода замерзає за температури 0°C і кипить за 100°C. Якщо ви використовуєте тільки воду, ви збільшуєте ймовірність замерзання або перегріву радіатора, особливо в холодному кліматі. Антифриз підвищує температуру кипіння і знижує температуру замерзання води, запобігаючи перегріву або замерзанню двигуна під час його вимкнення", — підсумував Кілмер.

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