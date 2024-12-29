"Cъест" двигатель любого авто: механик призвал водителей не допускать важную ошибку

Чистая вода, залитая в радиатор машины без антифриза, приведет к дорогому ремонту мотора. Вода не сможет предотвратить перегрев или замерзание двигателя, предупреждает автомеханик и блогер Скотти Килмер.

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Владельцы бензиновых и дизельных автомобилей могут совершить серьезную ошибку, если используют чистую воду вместо антифриза для охлаждения двигателя. Об этом рассказал автомеханик и блогер Скотти Килмер, пишет издание Express.

Использование чистой воды вместо антифриза может обойтись слишком дорого, особенно зимой. Безусловно, дистиллированная вода — важный элемент для охлаждения транспортного средства, но антифриз специально разработали в дополнение для предотвращения замерзания.

Cмесь дистилированной воды и антифриза должна быть "в уровне"

Учитывая низкие температуры зимой, наличие достаточного количества смеси воды и антифриза может оказаться жизненно важным и уберечь автомобилистов от дорогого ремонта моторов.

"Радиатор вашего автомобиля должен быть наполнен антифризом и водой в пропорции 50 на 50. Вода на самом деле рассеивает тепло лучше, чем антифриз, но антифриз не дает ей замерзнуть зимой", — поясняет автоэксперт.

Антифриз также защищает двигатель изнутри от кавитации (образования полостей). Если залить чистую вода, кавитация просто "съест" двигатель.

"Вода замерзает при температуре 0°C и кипит при 100°C. Если вы используете только воду, вы увеличиваете вероятность замерзания или перегрева радиатора, особенно в холодном климате. Антифриз повышает температуру кипения и понижает температуру замерзания воды, предотвращая перегрев или замерзание двигателя при его выключении", — заключил Килмер.

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