В стиле "Форсажа": Honda Civic получила яркие заряженные версии (фото)

Хэтчбеки Honda Civic от Mugen занижены и получили обвес. Более экстремальный вариант Type R отличается карбоновыми капотом и антикрылом.

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В линейке Honda Civic 2025 появятся новые спортивные модификации, которые покажут на автошоу в Токио. Их создали в японском ателье, которое выполняет тюнинг Honda с 70-х годов. Об этом сообщается на его сайте.

Honda Civic Mugen Group A

За основу для доработки взяли хэтчбек Honda Civic. Для него подготовили две программы тюнинга: они несколько отличаются, однако обе выдержаны в стилистике фильмов "Форсаж" и игр Need for Speed.

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Хэтчбек Honda Civic Mugen Group A является более сдержанным. Он несколько занижен, а также получил обвес и небольшой задний спойлер. В основе авто лежит заряженная версия RS с 1,5-литровым 182-сильным турбомотором.

Версия Group B получилась более яркой на вид, ведь получила карбоновые капот, диффузор и антикрыло. Крылья хэтчбек расширены и дополнены "жабрами" спереди.

Honda Civic Type R Mugen получила новое антикрыло

К тому же, в основе Group B лежит экстремальный вариант Honda Civic Type R. Такой хэтчбек оснащен 2,0-литровой 329-сильной турбочетверкой и способен разогнаться до 100 км/ч за 5,4 с и развить 275 км/ч.

Между прочим, недавно в Японии начали выпускали оригинальный гибрид Honda Civic и Dodge Challenger.

Также Фокус рассказывал о возрожденном купе Honda Prelude.