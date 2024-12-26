У стилі "Форсажу": Honda Civic отримала яскраві заряджені версії (фото)

Хетчбеки Honda Civic від Mugen занижені та отримали обвіс. Екстремальніший варіант Type R вирізняється карбоновими капотом та антикрилом.

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У лінійці Honda Civic 2025 з’являться нові спортивні модифікації, які покажуть на автошоу в Токіо. Їх створили в японському ательє, яке виконує тюнінг Honda із 70-х років. Про це повідомляється на його сайті.

Honda Civic Mugen Group A

За основу для доопрацювання взяли хетчбек Honda Civic. Для нього підготували дві програми тюнінгу: вони дещо відрізняються, проте обидві витримані в стилістиці фільмів "Форсаж" та ігор Need for Speed.

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Хетчбек Honda Civic Mugen Group A є більш стриманим. Він дещо занижений, а також отримав обвіс та невеликий задній спойлер. У основі авто лежить заряджена версія RS із 1,5-літровим 182-сильним турбомотором.

Версія Group B вийшла яскравішою на вигляд, адже отримала карбонові капот, дифузор і антикрило. Крила хетчбек розширені та доповнені "жабрами" спереду.

Honda Civic Type R Mugen отримала нове антикрило

До того ж, в основі Group B лежить екстремальний варіант Honda Civic Type R. Такий хетчбек оснащений 2,0-літровою 329-сильною турбочетвіркою та здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с і розвинути 275 км/год.

Між іншим, нещодавно в Японії почали випускали оригінальний гібрид Honda Civic та Dodge Challenger.

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