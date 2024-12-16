Старинный грузовик 40-х завелся и поехал после 30 лет простоя на улице (видео)

Грузовой International Harvester KB-3 1947 заржавел, а его грузовая платформа сгнила, однако авто способно передвигаться своим ходом.

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В США смогли вернуть к жизни грузовой International Harvester KB-3 1947 года. Старинный автомобиль не эксплуатировался последние три десятилетия. О нем рассказали в видео на Youtube-канале RESTORED.

Грузовик International Harvester KB-3 простоял 30 лет во дворе фермы. Он покрылся ржавчиной, а его деревянная грузовая платформа почти полностью сгнила.

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Впрочем, шестицилиндровый двигатель International Harvester KB-3 оказался довольно выносливым. После того, как его прочистили, установили новые свечи, он завелся. Мало того, грузовик смог проехаться своим ходом.

Грузовик 30 лет простоял во дворе фермы Фото: скриншот / YouTube

После этого International Harvester KB-3 прошел реставрацию. Его кабину перекрасили, установили новую грузовую платформу, а в моторе заменили карбюратор.

Авто прошло реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Легкие грузовики International Harvester KB-3 изготавливали с 1947 по 1949 годы. Авто грузоподъемностью одну тонну комплектовали 3,5-литровой бензиновой шестеркой мощностью 100 л. с.

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