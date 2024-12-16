Старовинна вантажівка 40-х завелася і поїхала після 30 років простою надворі (відео)

Вантажний International Harvester KB-3 1947 заіржавів, а його вантажна платформа згнила, проте авто здатне пересуватися своїм ходом.

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У США змогли повернути до життя вантажний International Harvester KB-3 1947 року. Старовинний автомобіль не експлуатувався останні три десятиліття. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі RESTORED.

Вантажівка International Harvester KB-3 простояла 30 років на подвір’ї ферми. Вона покрилася іржею, а її дерев’яна вантажна платформа майже повністю згнила.

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Утім, шестициліндровий двигун International Harvester KB-3 виявився доволі витривалим. Після того, як його прочистили, встановили нові свічі, він завівся. Мало того, вантажівка змогла проїхатися своїм ходом.

Вантажівка 30 років простояла на подвір'ї ферми Фото: скриншот / YouTube

Після цього International Harvester KB-3 пройшов реставрацію. Його кабіну перефарбували, встановили нову вантажну платформу, а в моторі замінили карбюратор.

Авто пройшло реставрацію Фото: скриншот / YouTube

Легкі вантажівки International Harvester KB-3 виготовляли з 1947 по 1949 роки. Авто вантажопідйомністю одну тонну комплектували 3,5-літровою бензиновою шісткою потужністю 100 к. с.

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