Чи можна мити машину шампунем і мийним для посуду: що кажуть експерти

Мити машину засобом для посуду здається зручним і економічним рішенням, але така практика може обернутися пошкодженням лакофарбового покриття і прискорити корозію.

Багатьом автовласникам ідея заощадити на догляді за автомобілем здається привабливою, особливо коли справа стосується мийних засобів. І тут у декого виникає думка: а чи можна використовувати засіб для посуду замість спеціалізованої автохімії? Про це пише портал "Твоя машина".

Експерти зазначають, робити цього не варто, і ось чому.

Чим небезпечний засіб для посуду

Засоби для миття посуду містять компоненти з високою кислотністю, які добре справляються з жиром і брудом на тарілках, але абсолютно не підходять для автомобіля. За частого використання вони руйнують захисний шар лакофарбового покриття машини, залишаючи його вразливим перед впливом навколишнього середовища.

Ба більше, якщо засіб для посуду погано змито, на кузові залишаться розводи, а на фарах може утворюватися конденсат. Такі наслідки не тільки псують зовнішній вигляд автомобіля, а й можуть вплинути на його довговічність.

Чи можна мити машину шампунем

Якщо під рукою немає професійного автошампуню, краще використовувати м'якші засоби, наприклад, дитячий шампунь або навіть засіб для догляду за домашніми тваринами. Вони менш агресивні та мінімізують ризик пошкоджень. Однак такі заміни підходять тільки для екстрених випадків.

Якщо вже помив машину мийним засобом

Використовувати засіб для посуду один–два рази — не катастрофа, але за умови регулярного застосування він призведе до серйозних пошкоджень покриття і корозії кузова. Щоб уникнути неприємних наслідків, краще придбати якісний автошампунь, який ефективно очистить машину, не завдаючи шкоди. Економити на правильному догляді за автомобілем — не найкраща ідея, додають експерти.

Раніше повідомлялося про те, що літій-іонні акумулятори можуть вибухати через пошкодження, неправильне поводження або заряджання, провокуючи пожежі, які складно загасити.