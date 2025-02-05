Правило трех секунд: как уберечь двигатель авто и увеличить его ресурс

Механики рекомендуют не стартовать на авто сразу после заведения двигателя. Короткая пауза позволит смазать основные движущиеся детали мотора.

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Сложные условия эксплуатации авто и некачественное топливо негативно влияют на ресурс двигателя. Продлить его жизнь позволит простой секундный лайфхак, о котором рассказало британское издание The Mirror.

Механики советуют придерживаться "правила трех секунд" — не трогаться на авто сразу после заведения двигателя, а подождать хотя бы 3 секунды, даже если мотор прогрет.

Небольшая пауза позволит моторному маслу циркулировать в двигателе и смазать основные его движущиеся детали — поршни, клапаны, коленчатый и распределительный валы.

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Если придерживаться этого правила, то детали двигателя всегда будут хорошо смазаны, что снизит трение и, соответственно, предупредит преждевременный их износ. А это значит, что мотор авто прослужит дольше. Кроме того, стоит помнить, что недостаточная смазка двигателя может привести к его перегреву или снижению производительности.

Конечно же, чтобы увеличить ресурс двигателя, необходимо регулярно и вовремя менять моторное масло, а также другие рабочие жидкости и фильтры. Не лишней будет и проверка уровня масла время от времени.

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