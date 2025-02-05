Правило трьох секунд: як вберегти двигун авто і збільшити його ресурс

Механіки рекомендують не стартувати на авто одразу після заведення двигуна. Коротка пауза дозволить змастити основні рухомі деталі мотора.

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Складні умови експлуатації авто та неякісне пальне негативно впливають на ресурс двигуна. Продовжити його життя дозволить простий секундний лайфхак, про який розповіло британське видання The Mirror.

Механіки радять дотримуватися "правила трьох секунд" — не рушати на авто одразу після заведення двигуна, а почекати хоча б 3 секунди, навіть якщо мотор прогрітий.

Невелика пауза дозволить моторній оливі циркулювати в двигуні та змастити основні його рухомі деталі – поршні, клапани, колінчатий та розподільчий вали.

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Якщо дотримуватися цього правила, то деталі двигуна завжди будуть добре змащені, що знизить тертя і, відповідно, попередить передчасний їх знос. А це значить, що мотор авто прослужить довше. Крім того, варто пам’ятати, що недостатнє змащування двигуна може призвести до його перегріву чи зниження продуктивності.

Звісно ж, аби збільшити ресурс двигуна, необхідно регулярно і вчасно змінювати моторне мастило, а також інші робочі рідини та фільтри. Не зайвою буде і перевірка рівня оливи час від часу.

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