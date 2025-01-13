Лайфхаки для водіїв: як розморозити скло автомобіля за лічені хвилини (фото)

Існує кілька простих способів швидко розчистити замерзле скло автомобіля. У нагоді стануть лимон, картопля та оцет.

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Навіть у невеликий мороз скло автомобіля може покритися кіркою льоду і на його чищення витрачається дорогоцінний час. Утім, є прості і недорогі способи швидко розморозити скло. Про них розповіло видання The Sun.

Якщо автомобіль не має підігріву лобового скла, то розморожувати його доведеться доволі довго. Звісно, можна скористатися шкребком, проте в цьому випадку існує ризик подряпати скло і потім витрачати гроші на його полірування.

Лимон дозволить швидко розморозити скло Фото: Freepik

Швидко розморозити скло авто допоможе лимон. Потрібно вичавити його сік, а трохи згодом змити його теплою водою. Лимонна кислота прискорить танення льоду та дозволить швидше його прибрати.

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Замість лимона також можна використати воду з розчиненою в ній сіллю, адже вона має нижчу температуру замерзання, аніж прісна вода.

А щоб лід не утворювався на склі авто, варто на ніч обробити його спиртовим розчином, оцтом або ж картопляним соком (натерти розрізаною картоплиною). Ці речовини також замерзають при дуже низьких температурах. Також можна залишити на лобовому склі махровий рушник – він вбере вологу і не дасть йому замерзнути.

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