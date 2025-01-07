Чорний лід: водіїв попередили про небезпечне зимове явище на дорогах

Чорний лід на дорозі — небезпечне явище, яке спостерігається у теплі зими. Його важко розпізнати, адже, на перший погляд, обледеніла дорога здається лише мокрою.

Related video

Узимку на водіїв може чатувати небезпека, про яку не всі знають — рний лід на дорогах. Це один із найпідступніших видів ожеледиці, який різко збільшує ризик ДТП. Про нього розповіло видання The Sun.

Що таке чорний лід і чому він утворюється

Насправді цей лід не чорний, а прозорий. Річ у тім, що водій чи пішохід не бачить сам лід – йому видно лише чорну асфальтову дорогу, яка, на перший погляд, вона здається лише мокрою. Проте насправді на ній утворилася тоненька кірка льоду.

Чорний лід не видно, адже дорога здається мокрою Фото: vikna.tv

Чорний лід частіше утворюється у теплі зими – такі, як цьогоріч в Україні. Найчастіше це явище спостерігається, якщо температура асфальту нижча, аніж повітря і опускається нижче нуля.

Приміром, вдень при плюсовій температурі на дорогу випав дощ або утворився туман. Волога осіла на асфальті, а вночі трохи приморозило і вона перетворюється на прозорий шар льоду.

Важливо

Що робити і чого не можна робити, якщо замерз омивач скла — прості поради

Що робити, якщо потрапив на чорний лід

Головна небезпека чорного льоду – в його непомітності. Отже, водієві, передусім, варто бути уважним.

Під час ожеледиці важливо уникати різких рухів кермом Фото: pixabay.com

Варто пам’ятати, що чорний лід – це різновид ожеледиці і загадати правила їзди на слизькій дорозі. Необхідно уникати різких рухів кермом, плавно розганятися та гальмувати, їхати якомога повільніше.

На моделях із механічною КПП не можна вимикати передачу. І, звісно, якісна зимня гума дозволить краще контролювати авто в ожеледицю.

Раніше Фокус розповідав про те, як швидко і просто позбутися запотівання вікон.

Також ми писали про небезпечну помилку, яка може призвести до поломки двигуна.