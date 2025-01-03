Що робити і чого не можна робити, якщо замерз омивач скла — прості поради

Існує кілька простих способів розморозити омивач скла в автомобілі. Важливо знати, що в бачок не можна заливати гарячу воду.

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Замерзання рідини для омивача скла — типова проблема, з якою стикалися взимку чимало автомобілістів. Цьогоріч сильні морози не спостерігаються, тому виникає спокуса зекономити та залити літній омивач. Проте навіть при невеликому зниженні температури він може замерзнути. На сайті Interia Motoryzacja опублікували поради, як розморозити омивач.

Найпростіший метод – завести двигун та добряче прогріти моторний відсік. Рідина омивача в бачку нагріється та розтане. Утім, не виключено, що доведеться почекати тривалий час або ж вирушати в поїздку з непрацюючим омивачем.

Зимовий омивач скла рекомендують доливати навіть за відсутності морозів

За можливості варто поставити автомобіль у тепле місце (гараж чи закритий паркінг) — тоді замерзла рідина омивача з часом розтане сам по собі.

Також стане в нагоді концентрат зимового омивача, розрахований на дуже низькі температури. Він не лише розтопить літню рідину, але й змішається із нею, утворивши морозостійкий розчин.

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А от гарячу воду доливати не варто, адже через перепад температур може тріснути пластиковий бачок омивача і його доведеться міняти.

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