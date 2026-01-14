Як швидко розморозити авто — прості та дієві методи

Розтопити замерзле авто складно, але завдяки корисним порадам та лайфхакам цей процес можна суттєво спростити.

Через сильні морози чимало авто в українських дворах перетворилися на величезні брили льоду і розморозити їх виявилися дуже важко. Подекуди власники навіть не одразу змогли потрапити у салон автомобіля, адже двері банально примерзли.

Розморожувати авто доводиться довго і цей процес потребує зусиль. Фокус зібрав корисні поради, які дозволять його прискорити.

Замерзлі двері не рекомендується сильно смикати Фото: Freepik

Як відкрити замерзлий автомобіль

Звісно, спочатку потрібно потрапити в авто, аби хоча б завести його та включити обдув чи обігрів скла. Якщо не відкриваються водійські двері, спробуйте пасажирські – можливо вони менше примерзли.

Різко смикати двері не варто, адже можна і ручку відірвати. Краще кілька разів притиснути двері до кузова і відпустити. Це дасть змогу зруйнувати кірку льоду між дверима та ущільнювачем.

Стануть у нагоді спеціальні рідини чи спреї для розморожування дверей. Можна скористатися і теплою водою, але не окропом, адже від перепаду температур може пошкодитися лакофарбове покриття і навіть тріснути скло.

Фото: Freepik

Розморожуємо вікна автомобіля

Аби швидше розморозити вікна авто, можна використати зимову рідину для омивача, спиртовим чи сольовий розчин води або ж лимонний сік. Доцільніше не наносити їх на лід, а зробити в ньому отвір і залити туди – так ці рідини діятимуть ефективніше.

Звісно ж, можна скористатися шкребком, але лише пластмасовим. Металічні предмети можуть пошкодити авто.

Важливо

Як запобігти обмерзанню авто

Аби неприємна ситуація не повторилася, краще на ніч протерти вікна авто, а потім профілактично нанести на скло той же спиртовий розчин чи лимонний сік. Також можна покласти рушник, який вбиратиме в себе вологу. Гумові ущільнювачі краще регулярно обробляти силіконовою змазкою.

