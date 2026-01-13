Заводьтесь у мороз без проблем: прості поради водіям

Завести автомобіль у сильний мороз — цілий квест. Фокус зібрав прості поради, які дозволять полегшити цю задачу.

У сильні морози кількість авто на українських вулицях суттєво зменшується, адже частину з них просто не змогли завести зранку. Основна причина — розряджений акумулятор. Фокус розповість, як завести автомобіль у сильний мороз, навіть якщо акумулятор підсів.

Підготовка авто до морозів

Досвідчені автомобілісти готуються до зими заздалегідь. Перевірити акумулятор, генератор та свічі запалювання все ж бажано до настання холодів. Також бажано не використовувати взимку мінеральну моторну оливу, адже в мороз вона густішає і через це мотор також може не завозитися.

Якщо ж акумулятор все ж старенький або відомо, що автівка у сильні морози не їздитиме кілька днів, то краще зняти акумулятор та забрати додому – у теплі він точно збереже заряд.

Бустер для акумулятора не буде зайвим узимку Фото: РБК-Україна

Як завести автомобіль у мороз

Аби розряджений акумулятор не став неприємною несподіванкою зранку, доцільно придбати дроти для "прикурювання", а також пуско-зарядний пристрій або ж бустер. Його потужна батарея заживить акумулятор і дасть можливість завести двигун. А далі вистачить 30-хвилинної поїздки, аби достатньо зарядити справний акумулятор від генератора.

У випадку, коли бустера немає, то варто спочатку прогріти акумулятор – для цього достатньо на кілька секунд увімкнути ближнє світло фар. Обертати стартер рекомендують не більше 10 секунд, а якщо автомобіль не заводиться, то краще повторити процедуру.

На авто з механічною КПП варто витиснути педаль зчеплення та відпустити її за кілька секунд після того, як двигун "ожив". Це полегшить роботу стартеру.

Важливо

Як завести дизельне авто в мороз

У дизельних авто (особливо старих) не варто одразу крутити стартер після увімкнення запалювання, а спочатку дати прогрітися свічкам накалювання. У багатьох моделей є спеціальний індикатор на панелі приладів.

Індикатор прогріву свічок накалювання Фото: drive2.ru

Також для дизельних двигунів важливу роль відіграє пальне. Літній дизель у мороз згущується через кристалізацію парафіну, що блокує паливний фільтр та ускладнює запуск двигуна. Аби мотор завівся, доведеться прогрівати паливну систему підручними методами.

У зимовому дизельному пальному є спеціальні присадки, які не дають йому загущуватися. Також може допомогти антигель – спеціальна присадка, яка підвищує морозостійкість дизеля.

