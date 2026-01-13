Заводьтесь у мороз без проблем: прості поради водіям
Завести автомобіль у сильний мороз — цілий квест. Фокус зібрав прості поради, які дозволять полегшити цю задачу.
У сильні морози кількість авто на українських вулицях суттєво зменшується, адже частину з них просто не змогли завести зранку. Основна причина — розряджений акумулятор. Фокус розповість, як завести автомобіль у сильний мороз, навіть якщо акумулятор підсів.
Підготовка авто до морозів
Досвідчені автомобілісти готуються до зими заздалегідь. Перевірити акумулятор, генератор та свічі запалювання все ж бажано до настання холодів. Також бажано не використовувати взимку мінеральну моторну оливу, адже в мороз вона густішає і через це мотор також може не завозитися.
Якщо ж акумулятор все ж старенький або відомо, що автівка у сильні морози не їздитиме кілька днів, то краще зняти акумулятор та забрати додому – у теплі він точно збереже заряд.
Як завести автомобіль у мороз
Аби розряджений акумулятор не став неприємною несподіванкою зранку, доцільно придбати дроти для "прикурювання", а також пуско-зарядний пристрій або ж бустер. Його потужна батарея заживить акумулятор і дасть можливість завести двигун. А далі вистачить 30-хвилинної поїздки, аби достатньо зарядити справний акумулятор від генератора.
У випадку, коли бустера немає, то варто спочатку прогріти акумулятор – для цього достатньо на кілька секунд увімкнути ближнє світло фар. Обертати стартер рекомендують не більше 10 секунд, а якщо автомобіль не заводиться, то краще повторити процедуру.
На авто з механічною КПП варто витиснути педаль зчеплення та відпустити її за кілька секунд після того, як двигун "ожив". Це полегшить роботу стартеру.Важливо
Як завести дизельне авто в мороз
У дизельних авто (особливо старих) не варто одразу крутити стартер після увімкнення запалювання, а спочатку дати прогрітися свічкам накалювання. У багатьох моделей є спеціальний індикатор на панелі приладів.
Також для дизельних двигунів важливу роль відіграє пальне. Літній дизель у мороз згущується через кристалізацію парафіну, що блокує паливний фільтр та ускладнює запуск двигуна. Аби мотор завівся, доведеться прогрівати паливну систему підручними методами.
У зимовому дизельному пальному є спеціальні присадки, які не дають йому загущуватися. Також може допомогти антигель – спеціальна присадка, яка підвищує морозостійкість дизеля.
