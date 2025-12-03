Експерт порадив водіям возити в авто взимку свіжий огірок — для чого він потрібен

Звичайний огірок може стати у нагоді автомобілістам. Овоч допоможе побороти проблему, яка виникає в осіннє-зимовий період.

Свіжий огірок – справжня знахідка для водіїв узимку, адже він допомагає захистити скло авто від замерзання та запотівання. Про це повідомляє видання Express.

Огірки захистять лобове скло від замерзання Фото: Freepik

Британський автоексперт Каллум Батлер радить водіям купити огірки взимку, оскільки це простий і недорогий спосіб запобігти утворенню кірки льоду чи конденсату на склі автомобіля. Необхідно розрізати цей овоч та натерти ним висушене скло як зовні, так і всередині.

Важливо

"Огірок містить натуральні олії, які створюють гідрофобну поверхню при натиранні на склі або дзеркалах. Водовідштовхувальні властивості огірка допомагають запобігти конденсації та запотіванню лобового скла. По суті, це як нанести на лобове скло захисну плівку, яка запобігає утворенню конденсату в холодні місяці.", — пояснює Каллум Батлер.

Свіжий огірок – дешевша альтернатива спеціальним засобам від замерзання чи запотівання скла. Якщо ж вікна авто таки промерзли, то можна скористатися лимонним соком чи розчином оцту: лимонна та оцтова кислоти прискорюють танення льоду.

